El régimen chino “está subsidiando directamente la producción de precursores ilícitos de fentanilo para su venta en el extranjero y alimentando la crisis de opioides en Estados Unidos”. A esa conclusión llegó el Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre la Competencia Estratégica entre EE. UU. y el Partido Comunista Chino, la cual quedó explicada en un informe que desenmascara a Pekín y sus intenciones de desestabilizar la seguridad interna de su mayor enemigo.

El esquema funciona de dos maneras: a través de devoluciones de impuestos a productores y exportadores de químicos clave para la producción de fentanilo, y por otro lado, de otorgar subvenciones a empresas involucradas en el tráfico de drogas. Para que se dé alguno de esos escenarios hay una condición: que se vendan fuera de China, asegura el informe.

“El comercio ilícito mundial de fentanilo ha enriquecido a la propia [China], ha fortalecido sus activos del crimen organizado mediante un lucrativo lavado de dinero y ha ofrecido a las élites [chinas] un medio para mover una cierta cantidad de su capital al exterior”, continúa el texto. Solamente en 2022 hubo 73654 muertes en EE. UU. por esta droga sintética que es 50 veces más potente que la heroína, de acuerdo con fuentes oficiales. Fue más del doble de la cantidad de muertes registradas tres años antes, es decir, en 2019. Y tal parece que hay un gran responsable, movido también por intereses económicos.

Reembolsos a exportadores chinos

Los reembolsos a exportadores y productores pueden llegar al 13 % por productos químicos contemplados por la Administración Estatal de Impuestos del régimen chino. Por si fuera poco, actualmente este subsidia dos precursores del fentanilo utilizados por los cárteles de la droga: NPP y ANPP . Todos los subsidios siguen vigentes, según el sitio web del gobierno chino, agrega el informe.

Los tentáculos del régimen chino no solo pasan por lo económico. Carteles de la droga incluso se valen de aplicaciones para distribuir esta sustancia, así como también de los bancos en los que “se lava el dinero a través del sistema financiero del gigante asiático”, retrató recientemente el consultor político Peter Schweizer en su libro“Blood Money: Why the Powerful Turn a Blind Eye While China Kills Americans”.

De manera que Pekín parece profundamente involucrado en escenas que se ven en ciudades como Portland o Filadelfia, donde miles de personas convertidas en “zombies” se pasean por las calles, debido a la crisis de fentanilo, muchas al borde de la muerte y sin que los gobiernos locales hagan nada al respecto a pesar de estar ampliamente documentada incluso por youtubers y aficionados.

Un accidente de avión cada día

El presidente del comité selecto, el representante republicano Mike Gallagher, ilustró a la perfección cómo se verían en otro contexto las 73654 muertes que se registraron en 2022 por fentanilo:

“Imagínate que te despiertas una mañana y escuchas que un avión de pasajeros que transportaba a más de 200 personas se estrelló, matando a todos los que iban a bordo. Imagínate que esto volviera a suceder al día siguiente, y al siguiente. Día tras día y año tras año. Esta escala de muerte parece incomprensible. Y, sin embargo, es la realidad en la que vivimos”,

Las recomendaciones al gobierno de Joe Biden pasan por convocar un grupo de trabajo sobre opioides, aumentar las sanciones al comercio relacionado con el fentanilo, así como reforzar la aplicación de normas aduaneras.