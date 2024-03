Otro escándalo empaña la imagen de la corona británica a raíz de que el príncipe Harry apareciera mencionado en una demanda por supuesta trata de personas presentada contra el famoso rapero estadounidense conocido como Sean “Diddy”. Esto se suma a la serie de eventos desafortunados que atraviesa la monarquía por el cáncer que padece el rey Carlos III y también la princesa de Gales y futura reina, Kate Middleton.

En torno a todos estos temas que agobian a la monarquía, se plantean un conjunto de preocupaciones diplomáticas debido a la inestabilidad que proyecta en los últimos meses. Y ahora, a pesar de no ser miembro activo de la realeza, se suma el príncipe Harry, una figura de por sí polémica por apartarse de su poderosa familia tras su matrimonio con la actriz Meghan Markle.

Lo cierto es que la novedad no es positiva para una de las familias más poderosas del mundo, que aporta millones de euros a la economía británica a través del turismo, marcas y series de televisión. Por eso, si se creía que el hijo de la fallecida reina Isabel II, el príncipe Andrew, era el único envuelto en escándalos relacionados con tráfico sexual, ahora aparece otro episodio en puertas, aunque con diferencias.

Todo parte de una demanda civil por 30 millones de dólares que presentó el productor Rodney Lil Rod Jones en Nueva York contra el rapero nacido en Estados Unidos acusándolo de abuso sexual hacia hombres y mujeres. El texto de 72 páginas describe famosas fiestas del cantante con actos sexuales (a veces con menores de edad) y drogas. Aquí es donde sale mencionado el príncipe Harry.

Los invitados acudían a las fiestas de tráfico sexual de Diddy para conocer «a celebridades como atletas famosos, figuras políticas, artistas, músicos y personajes internacionales como el príncipe Harry de la realeza británica», agrega la demanda citada por New York Post. El hijo del rey Carlos III no está acusado de abuso sexual, pero desde el Palacio de Buckingham posiblemente deban abordar la nueva ola de titulares.

Tanto el príncipe y futuro rey, William, así como su hermano Harry, se habrían reunido además con Sean “Diddy” Combs luego del concierto que ambos organizaron en homenaje a la princesa Diana en el año 2007. Fotos de ese encuentro pueden verse en el mencionado medio estadounidense.

Residencias del rapero Sean “Diddy” Combs en Los Ángeles y Miami fueron allanadas por agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI). Buscaban evidencias de la acusación. Pero contrario a lo que pueda creerse, este ya acumula varias demandas similares. El año pasado fue demandado cuatro veces por supuesta violación.

En su propia acusación, el productor Rodney Lil Rod Jones también sumó al actor Cuba Gooding Jr. como otra persona que habría cometido abusos. Asegura que ocurrió en un yate alquilado por Combs en las Islas Vírgenes de EE. UU. en enero de 2023. El actor habría intentado abusar del productor en la embarcación.

Todo esto plantea más preguntas alrededor de la cantidad de escándalos de abuso sexual en Hollywood. Y es que el caso del fallecido pedófilo Jeffrey Epstein dejó una profunda marca por los delitos cometidos junto a su pareja —actualmente condenada, Ghislaine Maxwell—. Por lo pronto, los abogados del rapero aseguran que se trata de “acusaciones sin fundamentos”.

FOX 11 reporting from the Los Angeles home of Sean Diddy Combs as it was raided by Homeland Security; there were people home at the time: pic.twitter.com/9ZqGC0mJLs

— philip lewis (@Phil_Lewis_) March 25, 2024