Llegar al fondo del asunto “de una vez por todas” sobre el papel del FBI en la red de tráfico sexual creada por Jeffrey Epstein es el propósito de una demanda de 12 “Jane Does”, que buscan respuestas sobre por qué la agencia de inteligencia trabaja con lentitud en todo lo relacionado con el caso del pedófilo multimillonario y de su círculo de amigos y conocidos, posibles beneficiados de sus crímenes.

Aseguran que “la inclinación de Jeffrey Epstein por las adolescentes era un secreto a voces en la alta sociedad de Palm Beach, Florida y el Upper East Side de Manhattan, pero el FBI hizo caso omiso”, se lee en la demanda que las víctimas hicieron bajo anonimato. El caso sigue siendo tan turbio como cuando el multimillonario aún vivía, y es poco lo que está resuelto. Como por ejemplo, la sentencia que se dictó contra su expareja y cómplice, Ghislaine Maxwell.

Famosos como Oprah Winfrey y Naomi Cambell desactivaron la sección de comentarios en sus cuentas de Instagram en enero pasado luego de una lista que salió a la luz sobre declaraciones de víctimas de Epstein. Allí, mencionaron tantos nombres que el escándalo fue enorme. No implicaba culpabilidad, pero el revuelo ya había tomado forma. Ahora, las demandantes vuelven a mencionar “la alta sociedad” estadounidense, pero no hay certeza de quienes son. Solo el príncipe Andrew de Reino Unido figura como cómplice luego de una larga y cara disputa legal contra Virginia Giuffre.

El FBI, ¿cómplice de Epstein?

“Epstein orquestó una red de tráfico sexual ilegal para la élite y el FBI no investigó adecuadamente el abuso, no entrevistó a las víctimas, no investigó los crímenes y no siguió los procedimientos de rutina ni ofreció asistencia a las víctimas a pesar de informes y sugerencias creíbles”, continúa el texto de la demanda.

Por ende, la agencia tendrá que rendir cuentas si es que esto avanza como debería dentro del sistema judicial estadounidense. Tampoco es la primera vez que el FBI es señalado por interferir en asuntos polémicos o ligados con la seguridad nacional. Su imagen es cada vez más débil si se considera que hace un año, republicanos del Congreso le exigieron entregar documentos de un supuesto esquema de sobornos relacionado con el presidente Joe Biden.

Por otro lado, el FBI habría espiado ilegalmente la campaña del expresidente Donald Trump para las elecciones de 2016 sin justificación alguna. Solo por que su director en ese entonces, John Brennan, así lo ordenó, según una investigación independiente. Ahora, como cereza del pastal, la reciente demanda afirma que el FBI recibió pistas sobre los abusos de Epstein y personas cercanas a él entre 1996 y 2006, pero no hizo nada hasta ese último año.