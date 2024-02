Empresas de todo el mundo quieren ocupar el podio de los descubrimientos en inteligencia artificial. ChatGPT, de OpenAI, fue solo el comienzo de muchos desarrollos que ahora van desde generación de imágenes hasta la recreación virtual de personas fallecidas. No hay límite o así parece. Por eso, las distintas empresas luchan con uñas y dientes para no quedarse atrás en esta carrera.

Bytedance, la fundadora de TikTok —la red social china reconocida por acusaciones de espionaje— está moviendo fichas internamente para avanzar en proyectos de inteligencia artificial generativa (GenAI). La plataforma de videos tiene 1218 millones de usuarios activos por mes en todo el mundo, según Statista, por lo que cualquier avance impactará en sus consumidores.

Es una batalla que “no pueden permitirse perder”, asegura el fundador de Bytedance, Zhang Yiming. Eso explica por qué de acuerdo con una reseña de South China Morning Post están trabajando “en secreto” múltiples productos de inteligencia artificial. Además, hay 300 vacantes laborales disponibles en el sitio web de la compañía relacionadas con GenAI. De ahí, más de 100 “están relacionados con grandes modelos de lenguaje (LLM)”, el mismo programa que se utiliza para entrenar a ChatGPT.

TikTok es, a simple vista, una red social altamente adictiva, con videos cortos sobre todo tipo de temas: retos o “challenges”, coreografías, recetas y un largo etcétera. Es justo esa adicción la que asoma intereses más oscuros. Por ejemplo, a manos de políticos e impulsores de la agenda progresista sirve para captar seguidores y promover su ideología.

Por su parte, el régimen chino la usa para revisar la información personal de los usuarios. Como en 2018, cuando espió a manifestantes a favor de la democracia en Hong Kong para identificarlos y monitorear sus ubicaciones, según la denuncia del exempleado de ByteDance, Yintao Yu. Solamente en Estados Unidos TikTok supera los 143 millones de usuarios. Entonces la pregunta es, ¿qué pasaría con una red social que cuente con inteligencia artificial y a su vez, sirve a los intereses del comunismo chino?

La pregunta aún no tiene respuesta. Por lo pronto, es posible ver cómo funciona Boximator, el nuevo generador de videos de la compañía, aunque todavía le queda un largo trecho para parecerse a Sora, su competencia creada por OpenAI.

TikTok has made a significant move into AI with Boximator

It enhances video diffusion models for fine-grained motion.

Offering a user-friendly way to specify “what to move” and “how to move”

Here are 9 Examples:

01. A woman is running on the street with a dog. pic.twitter.com/HMSNG2h3sK

— Fakhr (@iamfakhrealam) February 25, 2024