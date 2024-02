Puede que Google trate de dar pasos agigantados en lo que a inteligencia artificial se refiere, pero eso no significa que siempre salga bien. La empresa tuvo que detener la generación de imágenes de personas con su herramienta Gemini debido a que los retratos de personajes históricos estaban absolutamente impregnados de ideología progresista.

Antes de que se pausara su funcionamiento, fue posible ver a un George Washington, el primer presidente estadounidense, con piel negra, nada similar a como fue en la vida real. Por otro lado, Gemini generó dos versiones de un papa: una de un hombre de piel negra y otra de una mujer de la India. Si bien hace 10 años hubo una mera posibilidad de que ocurriera lo primero —con el cardenal de Ghana, Peter Turkson como el otro favorito además de Bergoglio, quien finalmente reemplazó a Benedicto XVI— lo cierto es que la parcialidad ideológica de la herramienta era evidente, ya que cada personaje lucía muy distinto a su versión original.

La imagen de los padres fundadores de Estados Unidos firmando la declaración de independencia también es otra escena que fue más allá de lo woke. Ahora el revuelo es tal que Google tuvo que disculparse e informar que “están trabajando para solucionar problemas recientes con la función de generación de imágenes de Gemini”.

I asked Google Gemini to generate images of the Founding Fathers. It seems to think George Washington was black. pic.twitter.com/CsSrNlpXKF

— Patrick Ganley (@Patworx) February 21, 2024