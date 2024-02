El alivio de sanciones por parte de Estados Unidos al petróleo y el gas venezolano no comenzó en octubre con los acuerdos de Barbados que terminó incumpliendo el régimen de Nicolás Maduro. Desde noviembre de 2022, la Casa Blanca autorizó a Chevron –catalogada como la segunda petrolera de EE. UU.– “retomar parcialmente sus actividades” en Venezuela. Fue así como la llegada a finales de diciembre de ese año de dos barcos de esta petrolera marcó el inicio de una nueva etapa en los despachos de crudo venezolano a territorio estadounidense, que se habían paralizado totalmente desde junio de 2019 con las sanciones impuestas por el entonces presidente Donald Trump. Durante todo 2023 los envíos no se detuvieron, alcanzando un total de 48,7 millones de barriles al cierre del año.

Con las últimas cifras publicadas este jueves por la Administración de Información Energética de EE. UU. (EIA, por sus siglas en inglés), correspondientes a diciembre pasado, que muestran que la primera potencia mundial recibió durante ese mes 5.082.000 barriles de petróleo venezolano, el acumulado del año alcanza los 48.742.000 barriles, lo que equivale a un promedio de 133.539 barriles diarios.

Esto evidencia la necesidad de Washington de reemplazar parte del suministro ruso paralizado por las sanciones impuestas a Moscú como consecuencia de la invasión a Ucrania desde febrero de 2022, sin que la preocupación por el retorno de la democracia a Venezuela sea la prioridad. No hay que olvidar que la dictadura venezolana incumplió con el compromiso de garantizar la celebración de unas elecciones presidenciales libres al ratificar las inconstitucionales inhabilitaciones, siendo la ganadora de las primarias del 22 de octubre, María Corina Machado, la principal afectada.

Prioridad: intereses económicos

La respuesta de la Administración Biden fue un débil anuncio de no renovar las licencias otorgadas al petróleo y el gas venezolano en abril, cuando vence la flexibilización temporal concedida hace cuatro meses. De esta manera, tanto la estatal PDVSA como el régimen chavista en su conjunto siguen disfrutando de un periodo de gracia en el que muy probablemente las petroleras que están haciendo negocios con Maduro intenten convencer a Washington de no restablecer las sanciones para que sus intereses económicos no se vean afectados, tal como advirtió en una reciente entrevista con PanAm Post el exsubsecretario de Estado de EE. UU. para el Hemisferio Occidente, Otto Reich.

Este alivio de sanciones también permitió el retorno desde noviembre a Venezuela del mayor operador del petróleo del mundo, Vitol Group. Adicionalmente, incluyó el levantamiento de la prohibición de comerciar los bonos venezolanos en el mercado secundario, lo que se tradujo en el anuncio de la reincorporación a partir del 30 de abril y por un periodo de “introducción gradual” de tres meses de los bonos soberanos y de PDVSA en la serie Índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI) de JPMorgan, el principal referente mundial de bonos denominados en dólares y otras divisas fuertes emitidos por países de mercados emergentes.