La dictadura cubana, actualmente dirigida por Migue Díaz-Canel, hizo oficial la escasez de pan en la isla. Otra vez los ciudadanos que dependen de la perversa libreta de racionamiento deberán olvidarse de este alimento “hasta finales de marzo”, dijeron voceros del régimen. No es de extrañar, que según estos, la culpa sea de las “restricciones financieras debidas, básicamente, al recrudecido bloqueo”.

Sin embargo, sus argumentos son cada vez menos convincentes. El régimen recibió este mes un cargamento con 25000 toneladas de trigo provenientes de Rusia. Si se toma en cuenta que, según el castrismo, se necesitan 20000 toneladas para cubrir la “canasta básica normada” por un mes, las cuentas no dan. Dicha cantidad debió cubrir todo febrero y algunos días de marzo. Aún así, niños de las familias más humildes no podrán llevar comida a la escuela o ancianos no podrán alimentarse correctamente en medio de la ya desesperada crisis.

Sumado a eso, y como reconoció el presidente de Industria Alimentaria, Emerio González, la isla tampoco tiene capacidad productiva. De cinco molinos con los que cuenta el país, solo funciona uno. El que está ubicado en el municipio Cienfuegos con capacidad de procesar 250 toneladas diarias de trigo, de unas 700 que requiere el régimen. Entonces, ¿se habla de una cuestión de negligencia o de verdadera urgencia por falta de materia prima debido al “bloqueo”? La respuesta podría estar en otro precedente: la compra de 315.000 dólares en pavo a Estados Unidos entre enero y noviembre de 2023 sin que se sepa a dónde fue a parar.

Hoy el Embajador de Rusia, Andrei Guskov, participó en la ceremonia oficial de la entrega de 2️⃣5️⃣ mil toneladas de trigo 🌾 que llegaron a #Cuba como donativo enviado por el Gobierno 🇷🇺#RusiaAyuda pic.twitter.com/BVgB1dHdQW — Embajada de Rusia en Cuba (@EmbRusCuba) February 15, 2023

150 pesos por “una flautica de pan”

Comprar pan a establecimientos privados de Cuba tampoco es una opción. Si bien “siempre” tienen harina de trigo, el precio liberado de “una flautica de pan” puede llegar a los 150 pesos (0,48 dólares según el tipo de cambio informal), de acuerdo con testimonios difundidos por Martí Noticias. Es un monto que los ciudadanos de a pie no pueden permitirse y menos quienes dependen de una pensión que puede rondar los 20 dólares.

Por otro lado, la cartilla de racionamiento, esa forma de control que han copiado parcialmente otro regímenes, como el venezolano, también languidece, ya que en los últimos 20 años incluyó 90 % menos café y 53 % menos azúcar, indicaron cifra de la agencia EFE. No obstante, culpar al bloqueo queda descartado si se considera que el castrismo importó casi 350 millones de dólares en alimentos y otros productos desde Estados Unidos en 2023.

La dictadura menciona esta vez “limitaciones logísticas que sufre Cuba para traer trigo desde mercados lejanos” en embarcaciones. La culpa, insisten, es del país norteamericano. En esos argumentos pretenden excusar su ineficiencia mientras que las Mypimes, donde se venden productos a precios libres, son controladas por una “élite con acceso a la divisa, la mayoría radicada en el exterior o a la sombra del poder”, como reseño antes Cubanet. De manera que la isla está frente a otra muestra de la corrupción socialista y sus absurdos intentos de justificar más de 60 años de ineficacia.

Mientras que algunos pocos habitantes de Cuba recibirán pan con “productos extensores” (yuca o arroz mezclados con la harina de trigo), también deben sobrevivir a constantes apagones, los cuales el pasado 25 de febrero afectaron 32 % de la isla. Es un drama sin fin donde el culpable siempre es otro y no quienes ostentan el poder.