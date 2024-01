Con el chavismo jugando todas sus cartas para manipular las elecciones presidenciales que deberían efectuarse en el segundo semestre, la candidata opositora María Corina Machado ofreció una rueda de prensa donde manifestó que sin importar las órdenes de Miraflores “sí habrán elecciones este año para derrotar a Maduro” y que su inconstitucional inhabilitación, ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) al servicio de la tiranía, no se trata ni siquiera de una decisión arbitraria, sino de “delincuencia judicial”.

“En este proceso, incumplieron su palabra, cambiaron funcionarios, se han llevado a nuestra gente presa, nos han vandalizados las sedes, violaron los procedimientos, han inventado documentos y emitieron una decisión que no se puede llamar sentencia”, dijo la candidata opositora para referirse a la decisión del TSJ y al acuerdo de Barbados, cuyas condiciones para celebrar elecciones libres fueron pisoteadas por la dictadura venezolana el pasado 26 de enero.

Así, Machado fija posición sobre un tema que el chavismo ha querido convertir en un callejón sin salida. Poco a poco el dictador Nicolás Maduro consiguió beneficios, de parte del gobierno estadounidense, utilizando las negociaciones en Barbados, como el levantamiento de sanciones y la liberación de Álex Saab hasta que decidió patear la mesa y acabar con cualquier posibilidad de unas votaciones con todas las garantías constitucionales. Sin embargo, esto no significa que la candidata por la oposición quede silenciada.

#EnVivo | María Corina Machado (@MariaCorinaYA): “Los venezolanos y el mundo me conoce y esto no me preocupa. La repuesta no está en tribunales, está en una verdadera negociación”.

