Finalmente salieron a la luz los documentos que revelan los primeros 150 nombres de empresarios, políticos o famosos que estuvieron involucrados con Jeffrey Epstein, el empresario pedófilo que en conjunto con su expareja, Ghislaine Maxwell, crearon una red de trata de menores en Estados Unidos.

Aunque a Epstein lo encontraron muerto en una celda en Nueva York el 10 de agosto de 2019, su expareja sí tuvo que sentarse en el banquillo de los acusados. Precisamente la demanda por difamación que presentó Virginia Giuffre, una de las víctimas, allanó el camino para esta publicación de nombres.

Es revelador el extracto de uno de los documentos donde se le pregunta a un testigo si en algún momento Epstein le habló del expresidente demócrata Bill Clinton. La respuesta de esta persona (de forma anónima) fue: “Una vez [Epstein] dijo que a Clinton le gustan jóvenes”. Otro de los documentos detalla declaraciones de Giuffre sobre sus experiencias de abuso y cómo dio “masajes” —es decir, servicios sexuales— a personas conocidas.

Otro nombre mencionado en la lista es el del del fallecido Bill Richardson, antiguo funcionario de Bill Clinton, exgobernador de Nuevo México y diplomático quien en 2020 se reunió con el dictador Nicolás Maduro para negociar la liberación de presos estadounidenses en Venezuela. También aparece Glenn Dubin, empresario y donante del Partido Demócrata y Marvin Minsky, un científico considerado uno de los padres de la inteligencia artificial.

— UHN PLUS (@UHN_Plus) January 4, 2024

🇺🇸 | ÚLTIMA HORA: Escándalo Jeffrey Epstein. (Análisis de UHN Plus)

La revelación promete tambalear los cimientos de la sociedad estadounidense por el alcance de la red de pedofilia que creó Jeffrey Epstein junto a Ghislaine Maxwell. Pero en suelo británico las cosas también se complican porque el príncipe Andrew, hijo de la fallecida reina Isabel II, está mencionado en los archivos. Si bien en 2022 logró zafarse del escándalo y de una sentencia por abuso sexual, al pagar un acuerdo de 12 millones de libras (casi 14 millones de dólares), que su nombre salga otra vez a relucir —como asiduo participante de las fiestas— sin duda será contraproducente para la corona británica, hoy liderada por el rey Carlos III.

Son unas 1000 páginas de información sobre la lista Epstein, aunque una de las acotaciones por estas horas es que ser mencionado en los documentos “no implica ningún tipo de culpabilidad, ya que hay desde correos electrónicos hasta declaraciones de víctimas o testigos”, tal como apunta la agencia EFE. Pero eso no evita que se desate un huracán de opiniones.

John Doe es un pseudónimo que se usó para mencionar a los involucrados en la red de pedofilia, y ahora que sale a la luz la documentación, es posible verificar que el “John Doe 36” sería el expresidente Bill Clinton. Pero quizás uno de los detalles más escandalosos es que Oprah Winfrey, la reconocida conductora de televisión estadounidenses, también está citada en el texto. A ella se la suma el científico fallecido Stephen Hawking, quien presuntamente participó “en una orgía con menores en la isla”, según extractos reseñados por UHN PLUS.

En el medio de esta tormenta, otro dato adiconal es que esta lista “confirma que Donald Trump no visitó las casas de Jeffrey Epstein ni tampoco su isla privada”. Mientras tanto, más nombres continúan saliendo a la luz.

BREAKING: EPSTEIN DOCUMENTS CONFIRM DONALD TRUMP DID NOT VISIT JEFFREY EPSTEIN’S HOMES OR EPSTEIN ISLAND pic.twitter.com/pBziolxjGB

— Jack Poso 🇺🇸 (@JackPosobiec) January 4, 2024