Los próximos meses serán cruciales para ocho amigos famosos del magnate Jeffrey Epstein, posiblemente involucrados en los abusos sexuales contra menores. Hasta ahora sus nombres se manejaban bajo pseudónimos en documentos judiciales, pero eso podría cambiar. La abogada de Ghislaine Maxwell informó que su cliente no desea «abordar más esas objeciones» que mantenían en secreto sus identidades.

Queda mucha tela para cortar sobre el entramado que incluye al fallecido Epstein y su expareja condenada por la justicia. El príncipe Andrew, salpicado también en las acusaciones se enfrentará a un juicio luego de que un juez en Nueva York rechazó su pedido de desestimar la demanda civil de Virginia Giuffre. Para empeorar la situación, su madre, la reina Isabel II, le retiró todos los títulos militares al duque de York.

