“El precio del petróleo puede verse afectado por la escalada en el mar Rojo”, esa era la advertencia que resonaba entre analistas del mercado internacional y que se volvió realidad, por el aumento de tensiones en el principal canal del comercio marítimo mundial, debido a los ataques hutíes contra embarcaciones de empresas como la danesa Maersk o la noruega Inventor Chemical Tankers.

Y es que faltando pocas horas para que terminara el 2023, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó que hundió tres barcos de los rebeldes islámicos, luego de recibir una llamada de socorro que provenía del portacontenedores Maerks Hangzhou. El resultado de la contraofensiva fueron diez hutíes muertos.

Por ende, las tensiones geopolíticas en el mar Rojo continúan empeorando. Dicha situación, a su vez, también influye sobre los precios del crudo. Por un lado, el precio del petróleo West Texas (WTI) abrió este 2 de enero con un aumento que lo ubicó en 72,96 dólares el barril. Por el otro, el Brent cotizó en 78 dólares, con incrementos en ambos casos cercanos al 2 %.

Sin embargo, la volatilidad salió a relucir y ambos cerraron la jornada hasta bajar a los 70,38 y 75,89 dólares respectivamente. El consenso parece ser unánime en el inicio de este 2024: “El mercado está diciendo ‘esperaremos y veremos hasta que ocurra algo’, pero (el conflicto) se está volviendo mucho más serio cada día”, tal como declaró Helima Croft, jefe de estrategia global de materias primas en RBC Capital Markets, a la cadena CNBC.

Iranian-backed Houthi small boats attack merchant vessel and U.S. Navy helicopters in Southern Red Sea

On Dec. 31 at 6:30am (Sanaa time) the container ship MAERSK HANGZHOU issued a second distress call in less than 24 hours reporting being under attack by four Iranian-backed… pic.twitter.com/pj8NAzjbVF

— U.S. Central Command (@CENTCOM) December 31, 2023