El gobierno de Javier Milei terminó otra de las tantas distorsiones de la economía argentina: dejó que los productores puedan exportar sus productos libremente, incluida la carne, como consagra la Constitución Nacional. Es que, a pesar de las leyes absurdas del kirchnerismo, la Carta Magna defiende la propiedad privada y el libre comercio. Paradójicamente, la oposición acusa al nuevo presidente de violentar la Constitución por la implementación de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que lo único que hizo es volver a ponerla en valor.

Alberto Fernández, en el marco de sus absurdas medidas de su fracasada “guerra contra la inflación”, prohibió exportar los denominados “cortes populares” para “cuidar la mesa de los argentinos”. Hasta ahora, los productores podían exportar las piezas “premium” como el lomo o los bifes, pero debían volcar al consumo interno cortes como el asado, el vacío o la nalga para las clásicas milanesas.

Aunque la “guerra” se perdió estrepitosamente (como era de esperar) el kirchnerismo sigue opinando sobre política inflacionaria y amenaza con un aumento de “precios internacionales” para los cortes que los argentinos conseguimos en la góndola de la carnicería del barrio o del supermercado.

Esta conclusión absurda revela que la actual oposición no puede distinguir entre el flujo y el stock. No pueden ver la diferencia entre una foto y la película y así gobernaron durante doce años. ¿No alcanza la plata para financiar un Estado quebrado? Se imprime dinero. ¿Suben los precios de los productos? Se ponen controles para que no “aumenten”. De esta manera, las pésimas soluciones basadas en la visión estática arruinó siempre la economía por los lógicos factores dinámicos que la caracterizan.

Al liberar el mercado y las exportaciones, los productores tendrán un incentivo diferente a los que tuvieron durante todos estos años, cuando operaban bajo los permisos arbitrarios y cambiantes de la burocracia. Esta política lo único que hizo fue desincentivar la producción del sector. En 2010, en medio del conflicto del kirchnerismo con el campo, ya había quedado en evidencia que la política estatista dirigista había fracasado. En 2007 existían casi 59 millones de cabezas de ganado, cifra que se redujo a menos de 49 millones tres años después. Para julio de 2023, 9 de las 10 provincias ganaderas producían menos que hace quince años. Los datos hablan por sí solos.

Con los correctos incentivos, la producción volverá a incrementarse. De esta manera, aumentará nuevamente la cantidad de ganado. La carne argentina alcanzará para el mercado externo y también para el interno. Seguramente, cuando eso pase y se queden sin excusas, el kirchnerismo argumentará que las flatulencias de las vacas tienen un impacto negativo en el medio ambiente, por lo que propondrán nuevas delirantes regulaciones.