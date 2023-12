La empresa danesa Maersk, conocida por ser la compañía de transporte marítimo de mercancías más grande del mundo, suspendió la navegación de sus barcos por el estrecho de Bab al Mandeb, entrada al canal de Suez —considerado eje estratégico del comercio global— por ataques de los hutíes, grupo extremista islámico con operaciones en Yemen que profesa “la muerte a Estados Unidos, a Israel y la victoria del islam”.

Desde la mirada occidental, puede parecer una noticia lejana, pero lo que está ocurriendo afecta a todo el mundo. Es la respuesta del grupo a la contraofensiva de Jerusalén, a la que califican como “invasión” a Gaza. Por eso es que en dicho punto marítimo se está librando una guerra estratégica que amenaza al comercio marítimo mundial y que tiene como ingrediente adicional la complicidad de los extremistas con el régimen iraní.

Navieras de Noruega, China y Reino Unido denunciaron ataques o suspendieron indefinidamente operaciones, e incluso, el buque de guerra británico HMS Diamond derribó un dron que “apuntaba a barcos mercantes” en el mar Rojo (cuya entrada y salida también es el estrecho de Bab al Mandeb). Aunque oficialmente se desconoce el origen del dron, el ministro de Defensa de ese país, Grant Shapps, declaró que “la reciente serie de ataques ilegales representa una amenaza directa al comercio internacional y la seguridad marítima en el mar Rojo”.

6/ The Houthis conducted a missile attack targeting the Danish-owned, Hong Kong-flagged Maersk Gibraltar container ship near the Bab al Mandeb. pic.twitter.com/6G5VtAyC3b

— Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) December 15, 2023