María Corina Machado, candidata presidencial antichavista electa el 22 de octubre, respondió al régimen de Nicolás Maduro, luego de que este no solo celebrara un referendo sobre el Esequibo para centrarse en la supuesta recuperación de este territorio y así entorpecer las elecciones de 2024, sino que además activara un procedimiento judicial para dificultar el levantamiento de las inconstitucionales inhabilitaciones y ordenara en las últimas horas una persecución contra miembros del equipo de Vente Venezuela.

La líder de la oposición rechazó el requisito establecido en el mencionado procedimiento de tener que acudir “personalmente ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)” para revisar su inhabilitación, ya que no ha habido una notificación formal sobre esta supuesta sanción administrativa. “Yo no he sido notificada de ningún acto de la Contraloría, por lo tanto, ¿qué acto puede recurrirse si no existe?”, cuestionó.

Así, salieron a colación los acuerdos firmados en Barbados, que la dictadura se esfuerza por moldear a su conveniencia para evitar el restablecimiento de sanciones que EE. UU. levantó temporalmente. Sin embargo, en Washington las expectativas son bajas y María Corina lo recuerda. “El régimen de Maduro no ha cumplido con los acuerdos. Por lo tanto, este régimen no es confiable. ¿por qué creer que van a cumplir con una parte si no cumplen con la otra?”, declaró.

🇻🇪📹 | La candidata presidencial, María Corina Machado (@MariaCorinaYA) , descartó acudir al TSJ a solicitar la revisión de su inhabilitación, como se estipuló en el procedimiento que forma parte del acuerdo firmado en Barbados, porque no ha recibido ninguna notificación sobre la… pic.twitter.com/9qVkiKa453 — PanAm Post Español (@PanAmPost_es) December 6, 2023

Fracaso del referendo sobre el Esequibo

El referendo del 3 de diciembre sobre el Esequibo también despierta sospechas por las intenciones del chavismo de usar la disputa territorial con Guyana con fines políticos. El Consejo Nacional Electoral (CNE) dio un balance final de 10,4 millones de votos sobre los que sobran las suspicacias debido a los múltiples centros de votación que se vieron vacíos durante toda la jornada. Esto no quedó de lado en la rueda de prensa de la candidata presidencial.

“Todos sabemos lo que paso el 3 de diciembre, lo vimos. Confío en que las Fuerzas Armadas desplegadas a través del Plan República se van a colocar del lado del pueblo”, agregó María Corina, no sin antes recordar que el repudio de los venezolanos a ese referendo “es a Nicolás Maduro y a su régimen” y que significó “una gran derrota a la tiranía”. A esto agregó que “ni ellos mismos creen en los resultados”.

#AhoraVPItv | María Corina Machado (@MariaCorinaYA) a Guyana: “No se equivoquen, el repudio de los venezolanos al #3Dic es a Nicolás Maduro, es una gran derrota de la tiranía (…) Los venezolanos sabemos que el Esequibo es de Venezuela”. Conéctate: https://t.co/TOxwLWkteK pic.twitter.com/TG2CFwTu7x — VPItv (@VPITV) December 6, 2023

Casi en paralelo a la rueda de prensa, llegaba el anuncio de Tarek William Saab, fiscal general del chavismo, sobre el despliegue de una férrea persecución contra varios integrantes del círculo más cercano de la líder opositora. Una acción que se suma a la extensa lista de artimañas del régimen de Maduro con las que busca impedir la candidatura de María Corina Machado. Pero para ella, las intenciones son claras: “Lo que hay aquí es un régimen desesperado y que se sabe derrotado”.