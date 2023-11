Las horas que duró la declaración del expresidente Donald Trump, en calidad de testigo en el tribunal de Nueva York, resultaron tensas. Entre señalamientos del juez Arthur Engoron y las respuestas del también empresario, los ánimos se caldearon a tal punto que este último no dudó en reiterar las intenciones detrás de esta nueva investigación en su contra.

“Esto es una cacería política de brujas y creo que debería avergonzarse de sí misma”, dijo el expresidente en compañía de sus abogados ante un juez que de momentos se alteraba por las respuestas del precandidato republicano a la Presidencia de Estados Unidos. No hubo acceso a cámaras de los medios de comunicación, pero eso no evitó que trascendiera cada palabra de abogados, juez y testigo, gracias a transcripciones como las que publicó Inner City Press.

El expresidente asistió al tribunal en Nueva York por el juicio contra la Organización Trump por un supuesto “fraude a bancos y aseguradoras”, al sobrevaluar sus activos e “inflar” su patrimonio neto para hacer negocios y obtener préstamos. No es casualidad que esta demanda civil la haya presentado desde un principio la fiscal general de Nueva York, Letitia James, demócrata confesa y enemiga política de Trump al punto que en 2018 prometió “centrarse” en el exmandatario y “seguir su dinero”. Desde entonces, le ha resultado imposible presentar investigaciones sin los tintes de su parcialidad política.

NEW: Chaos breaks out between former President Trump and left-wing judge Arthur Engoron as they traded shots in the court room while Trump was testifying in Letitia James’ politically charged lawsuit against him.

Engoron was frustrated that Trump was giving long answers when… pic.twitter.com/GrNv7kpNTe

— Collin Rugg (@CollinRugg) November 6, 2023