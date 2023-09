Desde un escenario en Clinton Township, Michigan, para apoyar a sindicalistas del sector automotriz, el expresidente Donald Trump pronunció un nuevo discurso en defensa de los derechos laborales en medio de alertas por el rumbo económico y energético de Estados Unidos en manos del gobierno demócrata de Joe Biden.

La ocasión no solo sirvió para dirigirse a los trabajadores estadounidenses. El expresidente republicano también aprovechó para remarcar su línea política mientras en Simi Valley (California) se celebraba el segundo debate republicano, al cual no asistió, como hizo con el primero, que se llevó a cabo Milwaukee (Wisconsin).

En su discurso desde Michigan, Trump tocó temas que van desde la situación de la industria automotriz, las intenciones del actual gobierno demócrata de reemplazar el uso de combustible fósil por “energías limpias”, hasta la crisis fronteriza y las sospechas de corrupción que salpican a Biden por negocios en el extranjero de su hijo Hunter. “La única vez que Biden se ha ensuciado las manos es cuando recibe dinero en efectivo de países extranjeros”, dijo en lo que fue posiblemente una de las frases que resonaron con más fuerza de su alocución.

Trump tours Drake Enterprises in Michigan before his speech. @DailyCaller pic.twitter.com/0NsnkHPDKZ

— Henry Rodgers (@henryrodgersdc) September 27, 2023