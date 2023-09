Luego de una enorme ola de críticas por un metaverso poco convincente, con gráficos salidos de un sistema operativo de la década de los 90 y el descontento de sus propios empleados, ahora Mark Zuckerberg opta por lanzamientos basados en inteligencia artificial (IA) para sacar a la empresa de un bucle de pérdidas económicas y bajas expectativas.

Hizo los anuncios durante el evento Meta Connect 2023. Uno de estos, será un chatbot de inteligencia artificial que usará caras de famosos para “conversar” con usuarios de Messenger, Instagram y WhatsApp. Entre esos nombres están Tom Brady, exjugador profesional de fútbol americano y Paris Hilton, modelo estadounidense.

Por ahora, solo responden por texto, pero “pronto” lo harán también por audio. Sin embargo, los periodistas que asistieron al evento tuvieron que quedarse con las ganas de probar directamente esta tecnología, ya que continúa en fase “experimental, lo cual despierta suspicacias ¿Podrá Zuckerberg reponerse del fracaso alrededor del metaverso?

El empresario viene atravesando varias tormentas mediáticas no sólo por sus asuntos tecnológicos, sino por su clara inclinación partidista hacia los demócratas, incluyendo sospechosas donaciones, y por el uso que estaría dando a los datos de millones de usuarios.

Mark Zuckerberg announced Meta AI, a general purpose assistant at their annual Connect conference yesterday.

They have also launched 28 AI characters played by folks like SnoopDogg, Mr. Beast and Kendall Jenner. pic.twitter.com/lC2OOGZyc0

— Pearl Xu | AI Influencer Agent (@XuPearl52413) September 28, 2023