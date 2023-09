El índice de confianza de los consumidores de EE. UU., elaborado por la Universidad de Michigan, bajó a 69,5 en agosto desde los 71,6 de julio. Se considera que un debilitamiento del índice de confianza del consumidor indica una posible desaceleración del gasto de los consumidores y de la economía en general.

La mayoría de los comentaristas económicos coinciden en que la clave de la prosperidad económica es el consumo individual y no el ahorro. En su opinión, el ahorro obstaculiza el crecimiento económico porque coincide con un debilitamiento de la demanda de bienes. En esta teoría, la actividad económica se representa como un flujo circular de dinero en el que el gasto de un individuo forma parte de los ingresos de otro.

Sin embargo, si los individuos tienen menos confianza en el futuro, es probable que recorten sus gastos y acumulen más dinero, disminuyendo así los ingresos de algún otro individuo, que a su vez también gasta menos. Se produce un círculo vicioso: la pérdida de confianza lleva a gastar menos y a atesorar más, lo que debilita aún más la economía y erosiona la confianza en ella.

Para detener la espiral descendente, según esta teoría, el banco central debe aumentar la oferta de dinero. Al poner más dinero en manos de la gente, aumentarán la confianza y el gasto, y el flujo circular de dinero se recuperará.

Todo esto suena muy convincente y, de hecho, las encuestas empresariales muestran que la falta de demanda individual es el principal factor de los malos resultados durante las recesiones. Pero, ¿puede la demanda por sí sola generar crecimiento económico? ¿Y la oferta de bienes? ¿Están los bienes siempre disponibles, a la espera de la demanda? ¿Es posible que la demanda sea escasa?

La escasez de medios frustra la demanda

En el mundo real, es necesario producir bienes útiles que puedan intercambiarse por otros bienes útiles. Los panaderos que producen pan no lo producen todo para su propio consumo, sino que intercambian la mayor parte por los bienes de otros productores. Mediante la producción de pan, los panaderos ejercen la demanda de otros bienes. Según David Ricardo:

Ningún hombre produce sino con miras a consumir o vender, y nunca vende sino con la intención de comprar alguna otra mercancía, que pueda serle inmediatamente útil, o que pueda contribuir a la producción futura. Al producir, pues, se convierte necesariamente en consumidor de sus propios bienes, o en comprador y consumidor de los bienes de otra persona.

Las herramientas y la maquinaria (es decir, los bienes de capital) aumentan la productividad de los trabajadores: deben fabricarse y aumentan el crecimiento de la producción de bienes de consumo.

Los bienes de consumo deben asignarse a quienes producen bienes de capital para mantener su vida y su bienestar durante la producción. Esta asignación de bienes de consumo es posible gracias al ahorro, es decir, a la decisión de algunos individuos de transferir una parte de sus bienes de consumo, a cambio de una mayor cantidad en el futuro, a quienes producen bienes de capital. El ahorro, como lo que permite la producción de bienes de capital y por lo tanto eleva el nivel de vida individual, es el corazón del crecimiento económico.

Dinero y ahorro: ¿Cuál es la relación?

El dinero no altera la esencia del ahorro, pero facilita a los productores el intercambio de sus productos entre sí. No produce bienes sino que sólo facilita su intercambio. Según Rothbard, «el dinero, per se, no puede ser consumido y no puede ser utilizado directamente como un bien de los productores en el proceso productivo. El dinero per se es, por tanto, improductivo; es stock muerto y no produce nada».

En una economía monetaria, los pagos por bienes se siguen realizando con otros bienes: el dinero sólo facilita el pago. Así, un panadero cambia el pan ahorrado por dinero y luego cambia el dinero por otros bienes, pagando efectivamente con el pan ahorrado. Cuando un panadero intercambia con un zapatero el pan ahorrado por dinero, el zapatero recibe sustento para seguir fabricando zapatos.

El ahorro hace posible la actividad económica por medio del dinero. No ahorramos dinero en sí, sino que lo empleamos para canalizar los bienes de consumo no consumidos que hemos ahorrado hacia individuos dedicados a la producción. Un individuo que atesora dinero no está ahorrando dinero per se sino ejerciendo una demanda de dinero, lo que nunca es la mala noticia que el pensamiento popular cree que es. El ahorro no debilita sino que refuerza el crecimiento económico.

Dinero de la nada y crecimiento económico

Cuando el dinero se genera de la nada, se pone en marcha un intercambio de nada por dinero, seguido de dinero por algo, es decir, un intercambio de nada por algo. Esto conduce a un consumo que no se sustenta en la producción, un desvío de los bienes de consumo ahorrados —los productos de las actividades generadoras de riqueza— hacia los que tienen dinero hecho de la nada. La disminución del flujo de bienes de consumo ahorrados hacia los productores de riqueza debilita la producción de bienes y, a su vez, la demanda de bienes, poniendo en marcha una recesión económica.

Lo que debilita la demanda de bienes no es el comportamiento caprichoso de los consumidores, sino un aumento de la oferta monetaria de la nada. Mientras la reserva de bienes de consumo aumente, el banco central y los funcionarios del gobierno pueden dar la impresión de que las políticas monetarias y fiscales laxas impulsan la economía. Sin embargo, esta ilusión se desvanece en cuanto la reserva se estanca o disminuye. Si la producción de bienes de consumo no aumenta, el crecimiento económico no es posible.

Conclusión

La mayoría de la gente aspira a una vida buena y cómoda. En el camino hacia este objetivo se interponen los medios que hay que producir para conseguirlo. El ahorro permite ampliar estos medios. El aumento del ahorro, que apoya el aumento de la producción de bienes, genera también un aumento de la demanda de bienes. Cualquier ilusión de que la demanda puede reforzarse de algún modo a través de las presiones monetarias se hace añicos tarde o temprano por la imposibilidad de obtener algo a cambio de nada.

Este artículo fue publicado inicialmente en el Instituto Mises.

Frank Shostak es académico asociado del Instituto Mises. Su empresa de consultoría, Applied Austrian School Economics, ofrece evaluaciones sobre mercados financieros.