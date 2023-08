Si alguien se convirtió en el protagonista del reciente debate entre candidatos a las primarias republicanas, ese fue Vivek Ramaswamy. Un escritor y empresario de la industria farmacéutica que abrió su intervención llamándose a sí mismo “outsider”. Y es que su carrera política recién inicia sumado a que tampoco figuraba como favorito en las encuestas. Sin embargo, luego de la transmisión de Fox News, su nombre parece dispararse entre el resto de contendientes.

A Ramaswamy lo dan como uno de los grandes ganadores de la noche del 23 de agosto y ya lo catalogan como el “Trump millenial”. Como él mismo dijo, “no soy un político, soy un empresario”, y eso no le impidió refutar la dirección que está tomando Estados Unidos y que en paralelo, socava su papel como potencia mundial. Respondió argumentos de otros candidatos, como los de la exambajadora ante la ONU, Nikki Haley, o el exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie.

Frases como “Trump fue el mejor presidente del siglo XXI” o la idea de cortar el financiamiento a Ucrania para orientar recursos a la graves crisis migratoria en la frontera sur con México, formaron parte de un verbo que se diferenció del resto. Además, tocó temas como el porte de armas y la salud mental.

En resumen, aunque el expresidente republicano no asistió al debate y fue “el elefante blanco en la habitación”, como dijo el moderador Bret Breier, la figura de Vivek Ramaswamy se encargó no solo de traerlo a colación, sino de cuestionar a quienes vacilaron cuando se les preguntó si apoyarían a Trump en caso de ganar las elecciones presidenciales de 2024 y si resulta condenado por las distintas imputaciones anunciadas en su contra.

“Soy la única persona en el escenario a la que no se compra ni se le paga”, dijo en un momento del debate para luego calificar al cambio climático como “engaño”. Así, continuó con afirmaciones que ahora sirven para compararlo con el expresidente republicano además de que ambos tienen perfil de empresarios y no solo políticos.

Pasadas unas horas, las encuestas hablaron en nombre de los electores republicanos, inclusive la búsqueda del nombre de Vivek Ramaswamy repuntó en Google. Posteriormente, este fue el segundo mejor calificado por su desempeño (solo detrás del gobernador de Florida, Ron DeSantis) entre los probables votantes republicanos que vieron el debate, de acuerdo con una encuesta de FiveThirtyEight, Washington Post e Ipsos. De tercer lugar quedó la exambajadora ante la ONU, Nikki Haley.

El empresario también estuvo entre los que obtuvo mejor resultado en cuanto a la opinión de los votantes en relación con cuáles candidatos estaban considerando elegir. El 40,8 % de los observadores lo estaban considerando antes del debate y el 46,3 % lo consideraron después. Es decir, subió más de cinco puntos. Otro indicador, es que Ramaswamy vio un aumento de 10 puntos dentro de su calificación favorable antes y después de la transmisión.

No menos importante fueron los temas que los electores consideraron más relevantes para definir su voto. La respuesta más común fue el control de la inflación con 52 %, seguido por el control de la inmigración con 44 % y la lucha contra la agenda woke con 29 %.

I don't know if this is good or bad for Ramaswamy, but he definitely got Americans interested in him tonight.

Al escritor outsider e hijo de inmigrantes lo acompaña el lema “Truth” (casualidad o no, es igual al nombre de la red social fundada por Donald Trump). Y junto a esa palabra hay diez premisas entre las que destacan: “hay dos géneros”, “el florecimiento humano requiere combustibles fósiles”, “el racismo inverso es racismo” y “una frontera abierta no es una frontera”. Por esa senda van las propuestas de Vivek Ramaswamy.

En términos reales, tiene un largo trecho que recorrer entre su intención de voto (10,3 % frente a 14,8 % de DeSantis y 51,6 % de Trump) sin certeza de que vaya siquiera cercarse, pero el también empresario sin duda logró abrirse camino en la opinión pública al punto de que algunas versiones mencionan la posibilidad de que se convierta en el compañero de fórmula del expresidente o bien lo sustituya en caso de ser necesario.

Por lo pronto, Trump mantiene su alta ventaja. Una tal que le permitió ausentarse del debate republicano para dar una entrevista al expresentador de Fox News, Tucker Carlson, la cual publicada en X (antes Twitter). El video consiguió más de 100 millones de vistas solamente en las primeras cuatro horas. Un número que hasta hizo voltear al mirada al dueño de la plataforma, Elon Musk.

TRUTH.

1. God is real.

2. There are two genders.

3. Human flourishing requires fossil fuels.

4. Reverse racism is racism.

5. An open border is no border.

6. Parents determine the education of their children.

7. The nuclear family is the greatest form of governance known to… pic.twitter.com/MTjhqquwl4

