El Partido Republicano acaparó sin duda el horario estelar de este miércoles en Estados Unidos. Mientras se celebraba el primer debate de precandidatos en Milwaukee (Wisconsin), organizado por Fox News, el expresentador de esta cadena, Tucker Carlson, realizaba una entrevista al expresidente Donald Trump, favorito en todas encuestas, la cual fue publicada en X (antes Twitter), haciendo historia por el impresionante número de visualizaciones conseguidas en tiempo récord.

La entrevista a Donald Trump en la que habla sobre sus cuatro imputaciones penales, los desaciertos de Joe Biden en la Casa Blanco tanto en el manejo de la economía estadounidense como la política exterior e incluso sobre la posibilidad de que Jeffrey Epstein hubiera sido asesinado, ya había superado las 100 millones de reproducciones antes de la medianoche, es decir, en menos de cuatro horas.

Hasta el propietario de la plataforma X, Elon Musk, compartió el video y comentó la publicación de Carlson, agregando que le pareció “interesante escuchar las cosas que se dicen directamente” en contraste con “los filtros de los medios”.

El enorme éxito que ha tenido la entrevista de Carlson a Trump publicada en X demuestra además que los grandes medios de comunicación ya no tienen el monopolio de la información

Mientras tanto, el resto de los aspirantes a la nominación republicana participaban en el duelo camino a las internas, donde a pesar de su ausencia, Trump también ganó protagonismo cuando se les pidió a los ocho participantes que levantaran la mano si apoyarían al exmandatario para ser el candidato para las elecciones de 2024 si resulta vencedor y es condenado.

El empresario y escritor, Vivek Ramaswamy, quien ha destacado por su activismo anti-woke fue el primero en levantar su mano sin dudarlo, agregando luego que es innegable que “Trump ha sido el mejor presidente del siglo XXI”. Lo siguió la exgobernadora y exembajadora ante la ONU, Nikki Haley. Pero llamó la atención que el exvicepresidente de Trump, Mike Pence, y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, dejaron ver su duda al ser los últimos en verse con la mano levantada y haber decidido hacerlo luego de observar que los cuatro aspirantes ubicados a su izquierda lo habían hecho.

¿Hizo Donald Trump lo correcto con no participar en el debate y, en su lugar, ofrecer una entrevista en solitario a Tucker Carlson? Las estadísticas de la plataforma digital en la que se publicó el video y el protagonismo en el duelo entre republicanos incluso estando ausente parecen darle la razón.

BREAKING: Four GOP candidates on the Fox debate stage raised their hand when asked if they would support Trump for president if he becomes the GOP nominee.

After DeSantis and Pence looked around, they reluctantly raised their hands too.

Vivek then took the opportunity to praise… pic.twitter.com/C0XC5ClWU2

— Collin Rugg (@CollinRugg) August 24, 2023