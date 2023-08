Reacomodar horarios y designar nuevos conductores son algunas medidas tomadas en Estados Unidos por parte de cadenas de noticias que ya no son lo que solían ser. El declive de la audiencia ha sido inminente desde el primer trimestre de 2021, justo luego de haber terminado el gobierno de Donald Trump y comenzando el período del demócrata Joe Biden.

Estas compañías mantenían altos niveles de rating por las críticas que hacían tras cada declaración del entonces mandatario republicano mas no por la calidad de sus investigaciones y el resto de contenidos. Fue algo que comprobó John Malone, empresario y dueño de varios conglomerados de medios de comunicación, luego de convertirse en accionista de la cadena progresista CNN. El también donante de Trump dijo el año pasado que la empresa debería volver al periodismo con el cual comenzó.

Eso no ha ocurrido. Sin embargo, sí se dio a conocer que la cadena anunció una gran reorganización en el horario de máxima audiencia debido a la caída de la sintonía. Además, definió el reemplazo del expresentador Chris Cuomo —despedido por haber usado influencias para favorecer a su hermano, el exgobernador Andrew Cuomo, señalado de acoso sexual— y de Don Lemon por sus despectivos comentarios contra Nikki Haley, exgobernadora republicana de Carolina del Sur. La realidad es que los números no acompañan a la cadena. Al 5 de agosto, de 50 programas de televisión, apenas logró el puesto 18 como mejor calificación con “CNN Newsroom“, antecedido por programas de Fox News y de MSNBC, según detectó Nielsen Media Research.

