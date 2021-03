Los cuatro años de presidencia de Donald Trump se tradujeron en continuos titulares para la prensa en la televisión estadounidense. Sin importar la línea editorial, los canales de noticias reseñaban sus declaraciones, decisiones e incluso controversias. Era el foco de programas estelares, asegurando altos niveles de audiencia.

En los últimos días de su mandato hubo otros picos importantes: las elecciones del 3 de noviembre, el juicio político y su salida de la Casa Blanca. Lo que era una victoria para los canales, poco a poco se fue derrumbando. Hoy queda demostrado que sin Trump en la presidencia, los medios no logran el mismo impacto que antes.

CNN, ABC, Fox News y MSNBC son los principales medios que han visto cómo se derrumba su audiencia. Los directivos de los canales de noticias reconocían lo que estaba por venir y se cuestionaban qué hacer al respecto.

A pocos días de las elecciones, el CEO de Fox Corporation, Lachlan Murdoch adelantó que una parte de su audiencia podía disiparse hacia otro tipo de programación, como por ejemplo, juegos deportivos. Tenía razón. Sin embargo, el más golpeado parece ser CNN. Para tener una idea, el canal que hizo una férrea oposición a Trump había promediado 2,5 millones de televidentes en horario estelar del 4 de noviembre al 20 de enero. El número cayó a 1,6 millones del 20 de enero al 15 de marzo, según cifras de Fox News. Es decir, bajó casi la mitad.

Las redes sociales también se resintieron. En Facebook, el engagement con páginas de derecha representó el 47,5 % dentro de todas las páginas políticas de Facebook en EE. UU. en la semana previa a la suspensión de Trump, según datos divulgados por Bloomberg. Las páginas de izquierda representaron solo el 25,3 % de todas las interacciones. Luego de la suspensión de la cuenta del entonces presidente, los índices variaron a 37,5 % y 30 %, respectivamente.

El inicio de la presidencia de Joe Biden marcó un antes y un después en los canales de noticias. En efecto hubo mucha expectativa el día de su juramentación, pero el interés parece haberse esfumado sin Donald Trump haciendo presencia continuamente.

Una nota de ABC reseñaba cómo CNN había alcanzado 10 millones de espectadores con la inauguración de Biden, superando a la misma ABC, seguida por CBS, NBC, MSNBC y Fox News. Fue un momento cumbre. Aquel texto titulado «Los televidentes de CNN y MSNBC se vuelven locos por Biden; La audiencia de Fox cae», se regocijaba en las cifras que resultaron ser efímeras a corto plazo.

Las diferencias de sintonía entre la juramentación de Biden y de Trump fue celebrada por el editor del medio estadounidense The Daily Beast, Justin Baragona, a la par que criticaba a Fox News por no transmitir parte del evento.

«CNN también lideró la cobertura del concierto inaugural ‘Celebrate America’, que atrajo a 6,7 millones de espectadores de 8:30 a 10:00 pm. MSNBC fue segunda con 4,4 millones. Fox News, que ignoró el concierto y transmitió a Tucker y Hannity en su lugar, promedió 3,2 millones durante el período», repasó.

CNN led all networks (broadcast and cable) with inauguration coverage, drawing 7.7 million total viewers in daytime and 10 million for Biden's oath and speech.

MSNBC averaged 5.3 million for its coverage and 6.5 million during Biden's address.

— Justin Baragona (@justinbaragona) January 21, 2021