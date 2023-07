El gobierno de Luis Arce, fiel a los principios socialistas que lo guían, cerró un nuevo trato con China para que el comunismo de Xi Jinping monitoree el espectro radioeléctrico del país. Lo hará a través de la Autoridad de Telecomunicaciones y Transporte (ATT), gracias a un acuerdo valorado en 22,1 millones de dólares.

De esta manera la nación sudamericana queda vinculada al Partido Comunista de China, a través de este modus operandi, el mismo que aplica en Cuba a través de Ectesa, la compañía estatal y única proveedora de telefonía en toda la isla y de internet banda ancha (ADSL) en algunos hogares. De hecho, durante las protestas del año 2021 quedó en evidencia cómo el gigante asiático colaboró con el castrismo para que se produjera el apagón de servicio que hubo por esos días. Es que los principales proveedores de la empresa son ZTE, Huawei y TP-Link.

Bolivia cerró el trato con la empresa Piesat, ya que “solo hubo un proponente internacional” en la licitación, según Néstor Ríos, director de la ATT. A pesar de ello, insiste en que la autoridad boliviana seguirá administrando el espectro radioeléctrico y lo que se está adquiriendo “es equipamiento, infraestructura y otro tipo de tecnología para mejorar la capacidad de la ATT en el control y gestión del espectro radioeléctrico”.

La empresa Piesat “proporcionará un servicio de monitoreo de recursos terrestres con ayuda de un sistema satelital ‘Nuwa Constellation'”, apuntó la agencia EFE. Sin embargo, surge la duda: ¿De qué tipo de empresa estamos hablando?

Se trata de una compañía creada en el año 2008, cuya sede está en Pekín. Cuenta con “más de 3500 empleados, más de 800 derechos de autor de software y más de 150 patentes”, se lee en su sitio web. En diciembre de 2022 aseguraban que podrían en órbita “una constelación de 38 satélites”, alrededor de la Tierra. Los primeros 4, denominados PIESAT-1, se habrían lanzado el pasado 30 de marzo.

Todo esto va en consonancia con los proyectos de China en el espacio como la exploración en el lado oscuro de la Luna, la puesta en órbita de la Estación Espacial Tiangong y la reciente alianza con la dictadura venezolana para que esta participe en el proyecto de la Estación Internacional de Investigación Lunar (EIIL). El gobierno de Luis Arce no se queda atrás entregando el monitoreo del espectro radioeléctrico boliviano.

PIESAT 航天宏图 plans to build a 38-satellite constellation: Nuwa-1, including 28 SARs and 10 optical imaging satellites. The first 4, named PIESAT-1, are planned to be launched on March 30 2023 https://t.co/9kwb6TprsO pic.twitter.com/YHu5izpZ32

— China 'N Asia Spaceflight 🚀🛰️🙏 (@CNSpaceflight) December 22, 2022