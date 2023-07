Puede que Mark Zuckerberg, el polémico dueño y fundador de Meta, esté priorizando sus entrenamientos en artes marciales mixtas para una hipotética pelea contra Elon Musk, CEO de Twitter, sobre el octágono de la UFC. Sin embargo, debería estar mirando para otro lado, justamente en el funcionamiento de las redes sociales que dirige y que de acuerdo con investigaciones, sirven de canal a pedófilos y traficantes de personas.

Debido al ruido que han hecho los hallazgos y averiguaciones del estado de Florida, la procuradora General, Ashley Moody, pidió al creador de Facebook rendir cuentas ante el Consejo Estatal sobre la trata de personas, debido a los resultados de una encuesta que califica de “preocupantes”.

Ciertamente, los números del sondeo son contundentes y deja por sentado que los traficantes de personas están usando las plataformas Meta “más que cualquier otra aplicación de redes sociales para cometer delitos”. En detalle, “Facebook fue la principal plataforma utilizada en el reclutamiento de víctimas de la trata de personas entre 2019 y 2022. Mientras que entre Facebook e Instagram representaron el 60 % de las diez principales plataformas incluidas en el estudio”, indica el comunicado oficial.

La encuesta fue enviada a distintas instancias estatales que van desde agencias de aplicación de la ley, a oficinas del alguacil y departamentos de policía. De las 66 respuestas recibidos, 32 agencias reportaron en total 376 investigaciones de trata de personas ocurridas desde el año 2019. De ese número final, hubo 271 casos reportados de traficantes de personas que usaron las plataformas sociales para negocios turbios. Instagram, Facebook, Facebook Meseenger y Whatsapp representaron 146. Aún así, no hay mayor pronunciamiento de Meta.

Cuando The Wall Street Journal reveló cómo actuaban redes de pedofilia en Instagram, desde la big tech dijeron fugazmente que reconocen los problemas y que “están investigando continuamente formas de defenderse activamente” en contra de esos contenidos. Pero no fue suficiente. Bajo las plataformas sigue funcionando un submundo que atenta contra menores y ahora de acuerdo a la fiscalía de Florida, contribuye a la trata de personas.

Mientras tanto, Zuckerberg sonríe y entrena para una pelea que le daría popularidad y la posibilidad de vencer cuerpo a cuerpo a Elon Musk, el hombre que ha trastocado de tal manera sus planes para masificar —aún más— su empresa al punto que lo llevó a lanzar Threads, la copia de Twitter.

WATCH: Fla. Attorney Gen. Ashley Moody says a large portion of human trafficking cases in Florida involved use of META PLATFORMS

"I [specifically invited] CEO Zuckerberg [to] testify before this council." pic.twitter.com/dxxedLbYIB

— Brendon Leslie (@BrendonLeslie) July 11, 2023