Una conversación interesante ocurrió en el año 2018 cuando el profesor y autor canadiense Jordan Peterson respondió a la entrevistadora británica Cathy Newman una pregunta sobre la libertad de expresión. En ese momento dejó a Newman sin palabras.

“¿Por qué su libertad de expresión debería prevalecer sobre el derecho de una persona transexual a no ser ofendida?», con ese cuestionamiento la conductora pretendía que el punto de vista del autor pareciera peyorativo. Sin embargo, se consiguió con la respuesta de Peterson:

Ese momento sirve para ilustrar lo que pasa con la adquisión de Twitter por parte de Elon Musk. El progresismo estadounidense, resistente a seguir la lógica de Peterson, mide la verdad por las ofensas que sienten ciertas minorías victimizadas, y no por su mera naturaleza. Basados en eso, el movimiento decidió que el discurso libre es sinónimo de «odio». Toni Braxton, cantante del género R&B, es una de las primeras en dejarlo claro: se va de Twitter aunque Musk ni siquiera ha implementado nuevas políticas.

«Estoy sorprendida y horrorizada por parte de la ‘libertad de expresión’ que he visto en esta plataforma desde su adquisición. El discurso de odio bajo el velo de la ‘libertad de expresión’ es inaceptable; por lo tanto, elijo permanecer fuera de Twitter porque ya no es un espacio seguro para mí, mis hijos y para otras personas de color», escribió.

I'm shocked and appalled at some of the "free speech" I've seen on this platform since its acquisition. Hate speech under the veil of "free speech" is unacceptable; therefore I am choosing to stay off Twitter as it is no longer a safe space for myself, my sons and other POC.

