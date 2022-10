Para nadie es un secreto lo mucho que ha ido desmejorando la calidad de productos del Universo Cinematográfico de Marvel (MUC, en inglés), propiedad de Disney. De superhéroes que luchaban contra villanos que querían aniquilar a medio universo, los personajes y sus tramas pasaron a ser títeres de la retórica woke que hoy reina en la compañía de películas infantiles. Lo cierto es que los fanáticos de la franquicia saben que las historias ya no tienen la misma calidad.

Ahora, los actores replican en la vida real la decadencia de las películas y series de ficción. Y lastimosamente los fanáticos observan decepcionados. El motivo es que decidieron inmiscuirse en política, y peor aún, inclinarse por un modelo de gobierno socialista. Posiblemente los personajes que interpretan estarían decepcionados dado que el izquierdismo, lejos de garantizar progreso social y economías estables, solo provoca destrucción de la calidad de vida y de la soberanía de los países. Representa el mal, en todo el sentido de la palabra.

Pero Chris Hemsworth (Thor), Samuel L. Jackson (Nick Fury), Robert Downey Jr. (Ironman) y Mark Ruffalo (Hulk) parecen no darle importancia. Por eso «Los Vengadores» decidieron incentivar el voto en la próximas elecciones presidenciales de Brasil este 30 de octubre. De hecho Ruffalo ya había hecho campaña por el socialista Luiz Inázio Lula Da Silva a pocos días de la primera vuelta.

Pero más que un llamado a votar, lo que se nota es el favoritismo por las ideas que esbozan los adversarios del presidente Jair Bolsonaro. Y es que sus mensajes comenzaron en respuesta a un pedido de «ayuda» de un humorista llamado Fabio Porchat, detractor del mandatario.

Héroes devenidos en villanos

Cada actor usó a su personaje de Marvel para hacer campaña. Un ejemplo es Chris Hemsworth, el intérprete de Thor. «Vengadores brasileños, este domingo, todos ustedes son dignos de emitir su voto, algo más poderoso que cualquier martillo», escribió en Twitter para apoyar a Juliette, una cantante brasileña que publicó un mensaje sobre incendios en el Amazonas.

Mark Ruffalo volvió al proselitismo entorno a la política brasileña para decir que «como demuestra Bruce Banner: la verdadera ciencia nos hace más fuertes» Por eso, exhortó a votar el domingo «por mentes valientes y abiertas, y familias fuertes y saludables».

Ahora bien, tal énfasis de Los Vengadores por las elecciones en Brasil llama la atención. Eso podría explicarse en el consenso que hay entre analistas políticos: Lula da Silva podría perder votos por el riesgo de que su electorado no acuda masivamente a la urnas y porque ya no tiene la maquinaria de diputados que promovían su candidatura. Entonces, que estos actores hagan llamados para evitar que crezca la abstención, cobra sentido. No citan directamente al candidato de izquierda, pero los cabos se atan solos.

Samuel L. Jackson, retomando su papel como Nick Fury, escribió un tuit para convocar a todos sus compañeros de reparto, alguna vez superhéroes con tramas que merecían la atención de sus fanáticos. Además, pidió a los votantes brasileños «enviar sus historias sobre cómo y por qué están votando».

«Es hora de que los verdaderos héroes se unan», completó el actor en su mensaje.

Te ouvindo aqui!@RobertDowneyJr, @MarkRuffalo, @chrishemsworth, @DonCheadle, @wongrel, venham ver! 🚨ISSO NÃO É UM TESTE. 🚨

Eleitores do 🇧🇷, mandem suas histórias sobre como e por que estão votando. É hora de verdadeiros heróis se reunirem.#NemTodoHeróiUsaCapa https://t.co/SjzNR4OaNm — Samuel L. Jackson (@SamuelLJackson) October 28, 2022

Seguir la agenda de Disney

Disney, como líder de la industria del entretenimiento infantil y de ficción, está dando un giro a sus proyectos para cumplir con cuotas de género y de ideologías que exigen grupos progresistas. Las famosas princesas han cambiado su color de piel e icónicos personajes ahora visten con los colores la comunidad «LGBTQIA+» por una supuesta inclusión que le reporta a la compañía millones de dólares.

No es extraño que los actores que forman parte de sus repartos decidan unirse a esta ola ideológica. Ahora buscan participar en la política latinoamericana, para apoyar un modelo político que tiene empobrecidas a la nación vecina de Brasil, Venezuela como también a la caribeña Cuba. De ambas, sus habitantes huyen a pie, en balsas o improvisadas embarcaciones para escapar de las miserias provocadas por el socialismo.