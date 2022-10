El cierre del XX del Congreso del Partido Comunista de China este 23 de octubre también marcó el inicio para el tercer período de Xi Jinping. En consecuencia, se convirtió en el primer mandatario en alterar la forma de sucesión desde 1990, gracias a una estratagema que en 2018 le ayudó a eliminar el límite de dos mandatos presidenciales.

Al final lo logró. El líder de una de las mayores potencias mundiales, promotor de persecuciones por creencias religiosas y del expansionismo chino, estará al frente por cinco años más. Por ende, lo primero que apareció en el tapete fue la serie de felicitaciones de sus pares de Oriente a Occidente que también han sido protagonistas de las tiranías más férreas del mundo.

Voces expertas coinciden que con la reelección de Xi Jinping en el futuro de China se avizora más comunismo, más control social y en resumen poder absoluto debido a que el nuevo Comité Permanente del Politburó es cercano al mandatario. Son amigos y cumplen sus órdenes sin vacilar. Por eso, previamente hizo una gran purga dentro de las filas del PCCh que se evidenció ante el mundo en pleno Congreso, cuando al expresidente chino Hu Jintao lo sacaron de su banca por la fuerza, frente a las cámaras.

El espaldarazo de las tiranías

Tras lograr el objetivo, apareció el visto bueno del dictador venezolano Nicolás Maduro, del cubano Miguel Díaz-Canel, del nicaragüense Daniel Ortega, el norcoreano Kim Jong-un y de Vladímir Putin, de Rusia, quien llamó a Xi «querido amigo». Y por más que estos comunicados sean un gesto protocolar, los regímenes autoritarios demuestran que sus palabras no significan nada bueno.

«Reciba nuestras más calurosas felicitaciones por su reelección como secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China», escribió Putin a su homólogo chino. Actualmente, el líder del Kremlin protagoniza una de las guerra más crueles del último tiempo en Europa del este. Su objetivo es apoderarse de Ucrania y busca hacerlo a cualquier precio.

Nicolás Maduro también hizo referencia a su amistad con el líder chino y dejó por sentado su convicción «de que China seguirá avanzando y cumpliendo sus nobles objetivos, bajo la sabia conducción del compañero Xi Jinping». Desde Cuba, Díaz-Canel dijo estar «convencido» de que China continuará «cosechando nuevos logros en la construcción del socialismo en la nueva era».

Daniel Ortega felicitó desde Nicaragua, haciendo referencia «al importantísimo momento hacia el bienestar pleno en el socialismo con características chinas”. No menos importante, fue el mensaje del hombre que mantiene sometido a Corea del Norte por medio de una tiranía generacional, Kim Jong-un. «Junto a ustedes, daremos forma a un futuro hermoso de las relaciones entre la RPDC y China».

El tenso tema económico

Con la reelección de Xi Jinping también se avivan las estimaciones en materia económica. No solo se prevé que China deje de ser la principal potencia asiática al cierre de 2022. Las bolsas de ese país abrieron este 24 de octubre con pérdidas, mientras que el régimen habla de «recuperación», pero no publica las últimas cifras de su Producto Interno Bruto (PIB). Aunque el país sigue siendo la segunda economía mundial, los símbolos de declive no pasan desapercibidos.

El mandatario se ha encargado los últimos meses de vanagloriar objetivos que ahora no se estarían cumpliendo. Por eso repercuten tanto las proyecciones de firmas independientes. El mismo día que el PCCh lo reelegía como secretario general, el portal Financial Times difundió una columna de opinión titulada «La economía de China no superará a la de EE. UU. hasta 2060».

“Una China menor es más probable de lo que el mundo aún cree”, escribió su autor, Ruchir Sharma, inversor y presidente de Rockefeller International. Los arbitrarios encierros en ciudades clasificadas como motores económicos —por la excusa de controlar los brotes de coronavirus— figuran como uno de las causas. Mientras tanto, Associated Press reseñó como el crecimiento económico se aceleró en el último trimestre, pero aún estuvo entre los más débiles en décadas.

Entonces, con percances económicos por resolver y con el espaldarazo de las tiranías del mundo, Xi Jinping promete poner mano dura luego de esta reelección, sobre todo en el escenario internacional. En sus planes seguramente continúe su reclamo sobre la soberanía de Taiwán y la competencia contra Estados Unidos.