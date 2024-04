La presión internacional fue clave en las últimas horas para que la candidatura del exdiplomático Edmundo González Urrutia se consolide de cara a las elecciones presidenciales del 28 de julio. El régimen de Nicolás Maduro –que inhabilitó de forma inconstitucional a María Corina Machado y bloqueó la postulación de Corina Yoris sin ofrecer argumento jurídico alguno– no se atrevió a sacar del camino al tercer abanderado presentado por la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

La inesperada prórroga de 72 para la sustitución de candidaturas con efecto en los instrumentos de votación anunciada el sábado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) asomaba otra maniobra de la dictadura para impedir la participación de un aspirante que represente a la verdadera oposición. Que la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) hubiese convocado a una sesión para la tarde de este martes mientras los partidos Un Nuevo Tiempo (UNT) y Movimiento por Venezuela (MVP) no eran recibidos en el organismo electoral para concretar la sustitución de la candidatura de Manuel Rosales por la de Edmundo González eran dos señales que encendían las alarmas tanto dentro como fuera del país. Sin embargo, finalmente salió humo blanco.

Pasadas las 3:00 de la tarde, hora local, la Junta Nacional Electoral recibió a los representantes de UNT y MVP, que lograron consignar la renuncia de la candidatura de Manuel Rosales y la adhesión de estos partidos a la postulación de Edmundo González. De esta manera se disipaba la posibilidad de la impugnación de la tarjeta de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) como jugada política del régimen, haciendo uso del TSJ a su servicio. El peor escenario que se manejaba era la inhabilitación de la MUD como organización política y el bloqueo a UNT y MVP para concretar la sustitución de su candidato. En este caso se habría dejado a González sin la posibilidad de participar. ¿Qué ocurrió? Sin duda la presión internacional jugó un papel importante.

Presión internacional

El presidente de Brasil, Luiz Ignacio Lula da Silva, que ha sido un cercano aliado del chavismo, calificó este martes como “extraordinario” que la oposición venezolana se haya unido en torno a la candidatura del exdiplomático Edmundo González Urrutia. Era lo menos que podía decir, considerando que Lula había sugerido a María Corina Machado que “dejara de llorar” y escogiera un sustituto, pero cuando presentó a Corina Yoris como su representante en los comicios, su postulación fue bloqueada. Desde ese momento, el mandatario brasileño optó por ser consecuente con su discurso, reclamando que “no hubo argumento jurídico” para esa decisión.

Casi en paralelo levantaba también su voz el embajador de Estados Unidos para Venezuela, Francisco Palmieri, que según el periodista especializado en la fuente electoral, Eugenio Martínez, habría sido clave en esta decisión al asegurar que las negociaciones con Maduro continúan. Todo esto ocurría mientras el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) se encontraba en Caracas, donde inauguró la mañana de este martes una oficina adjunta a su despacho para avanzar en las investigaciones contra Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2014 por organismos de seguridad del Estado bajo el mando de Maduro.

De esta manera, la oposición logra dar otro importante paso. La candidatura de Edmundo González se mantiene con su rostro no solo en la tarjeta de la MUD sino también en la de UNT y MVP. Si bien el régimen no dejará de poner obstáculos en el camino, por el momento no hubo acción “legal” que saque a la oposición y su candidato de la ruta electoral. “5:30 pm – La Sala Electoral ha publicado seis sentencias el día de hoy, ninguna relacionada con la MUD”, informó Eugenio Martínez en su cuenta de X al final de la tarde.