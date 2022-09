Finalmente el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habló sobre la crisis fronteriza. Sin embargo, lejos de anunciar alguna medida para controlar la inmigración irregular, lo que hizo fue incentivar un problema que actualmente sobrepasa la capacidades de las patrullas y las autoridades en Texas y Arizona.

Sus palabras surgieron en la Casa Blanca cuando un periodista le cuestionó por qué la frontera está «más abrumada» bajo su supervisión. A lo cual, Biden dijo que «no era racional» enviar a migrantes provenientes de Venezuela, Cuba y Nicaragua a sus países de origen. Es decir, no considera recurrir a la deportación.

De esta manera, las críticas contra el mandatario aumentan. Los cruces fronterizos superan la población total de Nuevo México en lo que va de año fiscal 2022, mientras la Casa Blanca ignora el problema. Por su parte, los gobernadores Greg Abbott, de Texas, Doug Ducey, de Arizona, y recientemente Ron DeSantis, de Florida, están enviando autobuses a ciudades «santuario» para descongestionar albergues y centros de procesamiento.

REPORTER: "Why is the border more overwhelmed under your watch, Mr. President?"

BIDEN: "This is a totally different circumstance. What's on my watch now is Venezuela, Cuba and Nicaragua— and the ability to send them back to those states is not rational." pic.twitter.com/VboRT0mPVw

— Breaking911 (@Breaking911) September 20, 2022