A menos de una semana de que la vicepresidente de Estados Unidos, Kamala Harris, afirmara que la frontera estaba “segura”, una migrante venezolana desmintió a la segunda a bordo del gobierno estadounidense frente a su residencia oficial.

“Está abierta”, respondió a Fox News una mujer que se bajaba de uno de los dos autobuses con migrantes que llegó la mañana de este jueves a Washington D.C. desde Del Rio, Texas, por orden del gobernador Greg Abbott, ante la pregunta del periodista de esta cadena de televisión en un precario español: “La vicepresidente Harris dice que la frontera está cerrada. ¿La frontera está cerrada o abierta?”.

Medios locales cubrían la llegada de los autobuses con cerca de un centenar de migrantes al Observatorio Naval, donde se ubica la residencia de Kamala Harris. La mayoría de ellos son venezolanos. La agencia de noticias EFE agrega que también hay colombianos, mexicanos y uruguayos.

El gobernador Abbott ha enviado anteriormente autobuses con migrantes a Washington, Nueva York y Chicago –que se encuentran bajo administraciones demócratas–, pero en esta ocasión decidió que el destino específico debía ser la residencia oficial de la vicepresidente, en respuesta a la aseveración que hizo el fin de semana.

“La frontera es segura”, respondió Harris el domingo en el programa “Meet the Press”. Pero cuando se le pidió sustentar esa afirmación se limitó a contestar: “Esa es una prioridad para cualquier nación, incluida la nuestra y nuestra administración”.

Hace pocas horas, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, se atribuyó el envío de dos aviones con unos 50 migrantes a Martha’s Vineyard en Massachusetts. La mayoría venezolanos. EFE agrega que también hay colombianos.

«Florida puede confirmar que los dos aviones con inmigrantes indocumentados que llegaron hoy a Martha’s Vineyard eran parte del programa de reubicación del estado para transportar inmigrantes indocumentados a destinos santuario”, anunció este jueves el gobernador.

Florida Gov. Ron DeSantis sent two planes full of illegal migrants to Martha's Vineyard. pic.twitter.com/WyU0VnM0Zs

— The Post Millennial (@TPostMillennial) September 15, 2022