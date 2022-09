Mientras el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hace silencio absoluto respecto a la crisis migratoria y la vicepresidente Kamala Harris dice que la frontera es «segura», los indicadores registrados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) evidencian que la situación está empeorando.

Recientemente la patrulla reveló que en agosto hubo 203.597 cruces irregulares. Eso significa que en total se han registrado 2.159.639 cruces en lo que va de año fiscal 2022 (periodo entre octubre y septiembre que toman como referencia las autoridades estadounidenses), sin contar que todavía falta un mes para que termine. La cifra también supera por mucho el total del año 2021 (1.734.686 cruces).

En pocas palabras, los cruces irregulares por la frontera sur de EE. UU. de este año ya superan la población de Nuevo México, según el último censo publicado. Todas estas personas han tenido que ser procesadas por la patrulla fronteriza, que no se da abasto al punto de que estados como Texas y Arizona tomaron la decisión de enviar autobuses llenos de migrantes a «ciudades santuario» dirigidas por demócratas para llamar la atención de la Administración Biden sobre el problema.

Sin embargo, Nueva York, Washington DC o Chicago buscan cambiar el discurso de la crisis fronteriza culpando a los gobernadores Greg Abbott y Doug Ducey por «crearla».

More than 2.1 million people have crossed into the US since Oct.1— @CBP reports there were 203,598 encounters along the southern border in August.

69% were single adults—A 4.2% increase from July.

This as a DHS source says more than 570,000 gotaways have been recorded this FY. pic.twitter.com/2eEVyR2bLm

— Ali Bradley (@AliBradleyTV) September 19, 2022