Como era de esperarse, el Gobierno de Gustavo Petro ya comienza a dar fuertes espaldarazos a su vecino, el dictador Nicolás Maduro, en el camino a restablecer las relaciones entre ambos países. Esta vez, Monómeros, la filial de Pequiven será devuelta al régimen chavista.

Es otra gran pérdida para Juan Guaidó y la legitimidad que alguna vez tuvo como presidente interino de Venezuela en 2019. La filial quedó bajo su supervisión, pero durante este tiempo se registraron numerosas irregularidades que no lo separaron de la corrupción con la cual la gestionó el chavismo. Es precisamente este motivo que usa el recientemente designado embajador colombiano, Armando Benedetti, para devolverla «a quien realmente le pertenece».

“Monómeros en manos de Guaidó fue un desastre, se desapareció. Miren lo que está pasando, pregúnteles a nuestros campesinos, pregúnteles a nuestros agricultores. No se está produciendo y estamos comprando a tres veces lo que se compraban los insumos. En eso somos muy institucionales y claro que tenemos una gran preocupación y es que no podemos seguir conversando con fantasmas que no existen”.