Mi padre recuerda cuando su familia tuvo su primera televisión. Era en blanco y negro, y sólo había tres canales disponibles. Pero estaban encantados de poder ver programas en su propia casa. Nunca soñó que un día tendría un aparato en el bolsillo que podría reproducir cualquier programa en cualquier momento y a todo color.

Durante la vida de mi padre —e incluso durante la mía— la televisión se ha transformado por completo. El paso del blanco y negro al color sorprendió a las familias a partir de la década de 1950. La difusión de la televisión por cable permitió a las familias acceder a docenas, si no cientos, de canales. La tecnología digital permitía grabar programas para poder reproducirlos cuando se quisiera. Y después, el streaming hizo posible ver programas a la carta desde casi cualquier lugar.

En cada paso, hubo que superar una combinación de retos tecnológicos y regulaciones gubernamentales para llegar a donde estamos hoy.

Podemos ver similitudes entre los avances en la televisión y el panorama educativo en Estados Unidos.

A mediados del siglo XIX, muchos responsables políticos decidieron que los estados debían intervenir en la educación. Ante las limitaciones de transporte y comunicación de la época, los estados optaron por una división geográfica: los alumnos eran asignados a las escuelas en función de su lugar de residencia.

El mundo es un lugar muy diferente al que había en el siglo XIX. Ahora tenemos carros, teléfonos, ordenadores e Internet. Ya no hay ninguna justificación para asignar a los niños a las escuelas en función de su lugar de residencia y no de sus necesidades. Sin embargo, los llamados progresistas se niegan inexplicablemente a avanzar más allá de las escuelas asignadas por código postal hacia un modelo que permita que la financiación siga a los estudiantes hacia entornos educativos que funcionen para ellos.

Los primeros llamados a la elección en la educación se centraron en los vales y las escuelas charter. Eran grandes avances en comparación con el monopolio gubernamental que restringía a los estudiantes a las escuelas de distrito asignadas. Con los vales, las familias podían elegir una escuela privada que se alineara con sus valores o siguiera sus estilos preferidos, como el clásico, el Montessori o el no escolarizado. Las escuelas charter ofrecen a las familias opciones dentro del sector de las escuelas públicas gratuitas.

Estos cambios —como la llegada de la televisión en color o la televisión por cable— fueron pasos hacia la eventual transformación hacia un modelo educativo moderno que diera prioridad a los estudiantes. Las cuentas de ahorro para la educación, que permiten que los fondos para la educación sigan a los estudiantes a una serie de opciones educativas, son un gran paso adelante. Están haciendo por la educación lo que Netflix hizo por la televisión: permitir que los individuos tomen las decisiones que les convengan.

La posibilidad de que los niños reciban una educación excelente que satisfaga sus necesidades debería celebrarse, no temerse. Sin embargo, con demasiada frecuencia —especialmente entre los autoproclamados progresistas— la respuesta a estas innovaciones educativas es el miedo. Dar opciones a los niños, afirman, será la «sentencia de muerte» de las escuelas públicas. La implicación lógica de este argumento es que los padres deben sacrificar el bienestar de sus hijos para sostener una escuela que no satisface sus necesidades. Es inconcebible. Desde luego, no es un paso hacia el progreso.

La gente que vendía televisores en blanco y negro probablemente temía la competencia de los televisores en color. Las cadenas de televisión temían la competencia de los canales de cable. Actualmente, las compañías de cable temen la competencia de los servicios de streaming. Pero la sociedad no deja que el miedo de los proveedores bloquee el progreso.

Del mismo modo, no deberíamos dejar que el miedo de los sindicatos de profesores, las asociaciones de consejos escolares y otros intereses arraigados bloqueen el progreso en el ámbito educativo.

Ninguna escuela puede satisfacer las necesidades de todos los niños que vivan cerca de ella. Por eso tenemos que dejar que la financiación siga a los estudiantes a través de programas como las cuentas de ahorro educativas. Al igual que mi padre no podía imaginar un teléfono inteligente cuando era pequeño, no tenemos ni idea de las emocionantes opciones que les esperan a los estudiantes cuando adoptemos la libertad educativa.

Este artículo fue publicado inicialmente en FEE.org

Colleen Hroncich es analista de políticas en el Centro para la Libertad Educativa del Instituto Cato.