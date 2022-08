Un total de 21 aviones chinos incursionaron en las cercanías de Taiwán en las últimas horas, coincidiendo con la polémica visita de la presidente de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, Nancy Pelosi. Según el Ministerio de Defensa de la isla, las aeronaves ingresaron al suroeste de la Zona de Identificación de Defensa Aérea (ADIZ) horas antes de que aterrizara el avión que trasportaba a la funcionaria demócrata.

Si bien dicha área no forma parte del espacio aéreo territorial de Taiwán, sí conforma una zona que sirve para el resguardo de su seguridad nacional. La particularidad entre las dos naciones es que la ADIZ en cuestión se superpone con parte de China continental y eso sirve al régimen comunista para amenazar a Taipéi.

21 PLA aircraft (J-11*8, J-16*10, KJ-500 AEW&C, Y-9 EW and Y-8 ELINT) entered #Taiwan ’s southwest ADIZ on August 2, 2022. Please check our official website for more information: https://t.co/F5Qf2OVXao pic.twitter.com/1EJEdsDQGM

Junto con el anuncio del gobierno taiwanés llegaron fotos de los modelos de las aeronaves propiedad del Ejército Popular de Liberación chino que sobrevolaron la ADIZ de Taiwán. Lo cual concreta parte de las amenazas de China a raíz de la visita de Pelosi.

El régimen comunista de China recurre a esta maniobra cada vez que quiere intimidar a Taiwán y llamar la atención de Occidente. El año pasado se aplicó en varias oportunidades. Por ejemplo, en junio de 2021 la isla denunciaba la incursión de aviones chinos más grande desde hacía un año. En total, 28 aeronaves pasaron por la ADIZ.

El récord fue superado en octubre de 2021 con 38 aviones militares. Un claro «acto de intimidación» de acuerdo con el gobierno taiwanés. Este, en defensa de su sistema político soberano, aseguró que los recientes simulacros anunciados por el ejército chino alrededor de sus límites territoriales hacen evidente que desde Pekín «buscan una resolución por la fuerza a través del Estrecho en lugar de medios pacíficos», no sin antes aseverar que todas las actividades están siendo monitoreadas, y en caso de ser necesario tendrá «respuestas apropiadas».

Mientras tanto, en el ámbito diplomático se libra una batalla por la visita de la mayor representación de EE. UU. desde 1997. Además, en 1991 la congresista desplegó en la Plaza Tiananmen de China una pancarta en conmemoración de las víctimas de la masacre de 1989 cometida por el régimen.

Some footage from the CNN archive of Pelosi unfurling a pro-democracy banner in Tiananmen Square in 1991 (alongside Reps. Ben Jones and John Miller) before Chinese officials interrupt pic.twitter.com/fmbSNry3bX

— Kevin Liptak (@Kevinliptakcnn) July 29, 2022