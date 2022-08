Una de mis ilustraciones favoritas de los diferentes incentivos a los que se enfrentan la empresa privada y el gobierno cuando se trata de la provisión de seguridad es un incidente que tuvo lugar en un Starbucks de Filadelfia en abril de 2018. Dos hombres negros que dijeron que estaban esperando a un posible socio comercial querían usar el baño, aunque no habían comprado nada. Se les pidió que pidieran algo o se fueran.

No hicieron ninguna de las dos cosas, se llamó a la policía y los hombres fueron finalmente detenidos tras negarse a seguir su camino. Este suceso recibió mucha atención de la prensa en comparación con la mayoría de las detenciones por allanamiento de morada. El director general de Starbucks se reunió con los hombres detenidos y posteriormente cerró ocho mil locales de Starbucks durante un día de formación en materia de sensibilidad.

Hubo un incidente similar con United Airlines: tras no poder convencer a un número suficiente de pasajeros de que tomaran voluntariamente un vuelo posterior, consiguieron que la policía de Chicago sacara por la fuerza a un pasajero, lo que dio lugar a un vídeo viral de un hombre ensangrentado que era arrastrado desde el avión.

A raíz de ello, tanto Starbucks como United fueron amenazados con boicots, y las cotizaciones de sus acciones se vieron afectadas. En cambio, nadie boicoteó a la policía de Filadelfia o de Chicago, que actuó en nombre de estas corporaciones, ni esos departamentos recibieron una formación especial debido a estos escándalos. La razón es obvia: los departamentos de policía están mucho menos limitados en cuanto a que la gente pueda llevar sus negocios a otro lugar.

Se podría comentar que estas compañías estaban en su derecho de expulsar a estas personas. (Estoy de acuerdo en el caso de Starbucks, pero no tengo claro si existía un «acuerdo» contractual en letra pequeña entre United y el pasajero expulsado). Pero eso es irrelevante para la cuestión de qué prácticas de seguridad maximizan los beneficios. No tiene sentido que una empresa expulse a los clientes a la primera señal de problemas, sino que tolere las molestias hasta que el coste de la tolerancia sea mayor que el coste del uso de la fuerza (lo que incluye la posible reacción de los clientes que pensarán que el uso de la fuerza fue injustificado).

He argumentado en otro lugar que determinar la compensación óptima entre estos valores sólo es posible en el marco institucional de la propiedad privada y el intercambio voluntario que permite el cálculo económico. Dado que los departamentos de policía financiados por los impuestos no operan bajo este marco, no son capaces de navegar por esta y otras compensaciones.

Los acontecimientos recientes demuestran la necesidad continua de este marco de competencia e intercambio voluntario; no es como si se pudiera encontrar un equilibrio óptimo entre el orden y el exceso de capacidad y seguir siendo para siempre el acuerdo óptimo. También es posible excederse a favor de un lado de la compensación, pero afortunadamente la competencia y las pérdidas y ganancias revelan este error empresarial.

Por lo que parece, Starbucks fue demasiado lejos en la tolerancia de las molestias, y les ha costado. Según el Wall Street Journal: Starbucks Corp. dijo el lunes que va a cerrar 16 tiendas en los Estados Unidos después de que los trabajadores denunciaran incidentes relacionados con el consumo de drogas y otros desórdenes en las cafeterías. Starbucks dijo que cerraría permanentemente seis tiendas en las áreas de Seattle y Los Ángeles, dos en Portland, Oregón, y locales individuales en Filadelfia y Washington, D.C., para finales de mes.

(No está claro si se trata del mismo Starbucks de Filadelfia mencionado anteriormente). Además, parece que han dado marcha atrás y han vuelto a aplicar las políticas aplicadas por el gerente del Starbucks de Filadelfia:

Starbucks también dijo que daría a los gerentes de las tiendas libertad de acción para cerrar los baños, limitar los asientos o reducir las operaciones en respuesta a las preocupaciones de seguridad…. Los gerentes pueden seguir cambiando la distribución de las tiendas si es necesario, incluyendo la limitación de los asientos para los clientes, dijo la portavoz.

Aunque la dirección de Starbucks quiere claramente evitar situaciones como la de las detenciones de Filadelfia, su intento de hacerlo ha provocado que los empleados y los clientes se sientan inseguros. Afortunadamente, la competencia ha permitido a estas personas trabajar y tomar café en otros lugares. El sistema de pérdidas y ganancias demostró que Starbucks cometió un error empresarial al elegir sus políticas de seguridad.

Además de demostrar la importancia del cálculo económico en la seguridad, esta situación también muestra la importancia del control privado sobre la propiedad. Las ciudades en las que se están cerrando locales de Starbucks tienen graves problemas de falta de vivienda, que están irremediablemente entrelazados con la llamada propiedad pública. Si el Estado, en lugar de las empresas privadas, gestionara estas cafeterías, no sólo las pérdidas económicas no supondrían un obstáculo para continuar con estas políticas, sino que negar el servicio a los clientes que no pagan y expulsar a los vagabundos sin hogar probablemente daría lugar a desafíos legales.

La «anarcotiranía» que prevalece en estas ciudades también es un problema. El director general de Starbucks, Howard Schultz, al comentar estos cierres dice que estas ciudades han «abdicado de su responsabilidad en la lucha contra la delincuencia». Es evidente que esto es así cuando los gobiernos municipales ya no persiguen los robos de menos de 950 dólares. Pero lo que hace a estos gobiernos peor que inútiles es que los individuos que usan la fuerza para defender su propiedad por sí mismos son amenazados con ser procesados. Si el Departamento de Policía de Filadelfia recibiera hoy una llamada sobre vagabundos en un Starbucks, ¡quién sabe si harían una detención!

Este artículo fue publicado inicialmente en Mises.org

Tate Fegley es asociado postdoctoral en el Centro de Gobernanza y Mercados de la Universidad de Pittsburgh. Investigador del Instituto Independiente.