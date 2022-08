Los rumores respecto a la visita a Taiwán de Nancy Pelosi, presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, finalmente se concretaron. China no tardó en expresar su molestia con varias decisiones, como la de iniciar «acciones militares selectivas» alrededor de la nación insular. Y si bien la tensión no ha escalado, EE. UU. anunció que está «preparado» para la repuesta del régimen comunista.

¿Qué mensaje envía la líder de los demócratas en el Congreso? Por un lado, Pelosi parece haber tomado la decisión correcta al no ceder ante las amenazas de Pekín. De esta manera no solo desafió al régimen chino sino que ratificó el compromiso de la primera potencia mundial con la defensa de las libertades y la democracia. Por otro, este episodio podría ser la excusa perfecta para el avance de las agresiones chinas contra Taiwán, lo que elevará inevitablemente la tensión con Washington. Así lo interpretó el expresidente Donald Trump, quien reprochó: «Por qué la loca Nancy Pelosi está en Taiwán. Siempre causando problemas».

La Casa Blanca procuró mantenerse al margen con declaraciones que fueron de ambiguas a tibias previo a la visita. Frente a las reacciones de China tras el aterrizaje del avión estadounidense en Taipéi, el Ejecutivo señaló que están «en línea» con lo que EE. UU. esperaba.

Por su parte, Pelosi expuso los motivos de su decisión en su cuenta de Twitter y en un extenso artículo de opinión publicado en The Washington Post. «La visita de nuestra delegación honra el compromiso inquebrantable de Estados Unidos de apoyar la vibrante democracia de Taiwán», escribió la líder del Congreso horas después de que la Casa Blanca asegurara que «no apoya la independencia de Taiwán», dicho por el coordinador de Comunicaciones del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby.

De manera que el escenario cambió en muy poco tiempo, con Pekín ejecutando nuevas acciones que avizoran cómo serán las relaciones de ambas potencias de cara a las próximas semanas.

Our delegation’s visit to Taiwan honors America’s unwavering commitment to supporting Taiwan’s vibrant Democracy.

Our discussions with Taiwan leadership reaffirm our support for our partner & promote our shared interests, including advancing a free & open Indo-Pacific region.

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) August 2, 2022