El avión venezolano propiedad de Emtrasur, filial de la aerolínea estatal Conviasa, sigue retenido en Buenos Aires, Argentina. De «transportar autopartes para una empresa automotriz», según fuentes policiales reseñadas por la prensa local, pasó a ser un vuelo donde «instructores» iraníes estaban enseñando a sus compañeros a pilotear, según el gobierno de Alberto Fernández.

Adicionalmente, trascendieron otros datos como su itinerario de vuelo —incluyendo una parada en la provincia de Córdoba—, quiénes eran sus tripulantes y que previamente fue propiedad de la aerolínea iraní sancionada Mahan Air. Pero más allá de lo evidente surgen dudas ¿Qué transportaba realmente? ¿Por qué se menciona la hipotética relación de los iraníes con la Fuerza Quds (grupo designado por Estados Unidos como terrorista)? ¿Esto es parte de las oscuras alianzas que Nicolás Maduro tiene con la República islámica? El tema en torno al avión venezolano en Argentina es mucho más profundo de lo que reseñan por estos días los titulares.

Para dilucidar las respuestas, en PanAm Post conversamos con Joseph Humire, experto en seguridad global y director ejecutivo del Centro de Estudios para una Sociedad Libre y Segura (SFS, en inglés), quien explicó por qué el reciente suceso en Argentina es muy similar al modus operandi de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), al combinar lo comercial con lo militar.

«Irán ha tenido sus ojos por mucho tiempo en Córdoba por dos razones», explicó a PanAm Post, Joseph Humire. La primera, es que esa provincia aloja una sede de Fabricaciones Militares FM. Esta, a su vez, tiene nexos con la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (CAVIM), estatal venezolana dedicada al desarrollo de armamento. La segunda, es que Córdoba también es sede importante de la industria aeronáutica.

«Los programas militares que Irán está haciendo con Venezuela son de aviación y de carácter militar. Como los dos países tienen sanciones, es muy difícil conseguir los componentes. Entonces buscan conseguirlos en otros países. Ahí es donde entra Córdoba», añadió. Ambas naciones gobernadas por el autoritarismo también han desarrollado «durante 15 años» un programa de drones.

En un hilo previo en Twitter, el experto hizo un exhorto a las autoridades argentinas. «¿Alguien puede confirmar que NO se desembarcó ni se descargó cargamento/personal en Córdoba?».

