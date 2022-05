Terminaba el año 2020 cuando el régimen chino de Xi Jinping se dio a la tarea de difundir una teoría sobre el origen del coronavirus. Aseguraba que no comenzó en Wuhan sino en países de Occidente como Canadá y Estados Unidos a través de la importación de alimentos congelados.

Luego creó otra tesis, afirmando que el virus nació en un laboratorio de armas biológicas en Maryland, EE. UU. Nunca hubo pruebas, solo un fuerte ruido de parte de los medios de propaganda del Partido Comunista Chino (PCCh). Y para no perder la costumbre, ahora China lanza la teoría de que la seguridad alimentaria mundial está en riesgo por insectos genéticamente modificados.

Esta última especulación fue difundida por el Global Times, que obedece a las directrices que emanan del régimen de Xi Jinping. Lo que reseña es que el Pentágono posee «insectos para entregar un ‘virus genéticamente modificado’ que podría afectar el crecimiento de los cultivos al alterar los genes de las plantas».

Si bien indica que el riesgo de una crisis alimentaria mundial está originado por «el conflicto entre Rusia y Ucrania» —olvidando mencionar a Moscú como el causante de la guerra— también asevera que el futuro agravamiento del problema estará en estos insectos, que podrían ser usados «como arma» contra «países rivales cerca de sus laboratorios biológicos».

US' #InsectAllies has been controversial since being announced. The US has conducted biological experiments in its overseas bio-labs using insects as vectors, which disregarded natural ethics. https://t.co/TXNAbXHNcf

— Global Times (@globaltimesnews) May 24, 2022