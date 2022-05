Alrededor de 5000 fotografías y cientos de documentos hackeados de computadores de la Policía china dejaron ver el horror que padecen los uigures en el país gobernado por Xi Jinping. Personas de esta comunidad —radicada en la región de Xinjiang— con edades entre los 15 y 73 años son enviadas a estos campos de reeducación que el régimen chino llama centros de «capacitación vocacional». Una retórica que se ha derrumbado tras numerosos informes internacionales, denuncias, imágenes satelitales y testimonios de sobrevivientes.

Los archivos fueron revelados por la BBC, no sin antes haber sido examinados para corroborar su veracidad. Allí se ven los rostros de la represión. Miles de uigures privados de su libertad solo por su fe y por «delitos» como «viajar a países sensibles» (aquellos con población de mayoría musulmana) o «predicar ilegalmente». Cualquier excusa parece buena para lo que China llama poner freno a «la expansión de ideas yihadistas».

Las 452 hojas de datos dan cuenta de los abusos contra los uigures, mientras que de los 5000 que fueron fotografiados entre enero y julio de 2018, se estima que «al menos 2.884 de ellos han sido detenidos». Es la evidencia de la auténtica represión.

1/ I ask all of you to take some time out of your day today and read this article from the BBC on the plight of the Uyghurs in China: https://t.co/X58FCaC0TY

China continúa excusándose de los abusos contra los uigures mientras aprovecha la reciente visita de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. El propio ministro de Asuntos Exteriores del país asiático, Wang Yi, aseguró que la presencia de la funcionaria «aclarará información errónea» sobre los crímenes.

Organizaciones internacionales de derechos humanos temen por el uso propagandístico que el régimen otorgue a esta visita, un evento que no ocurría desde el año 2005. Como se ha visto en otros países con modelos autoritarios, este tipo de inspecciones se prestan más para lavar la cara de sus líderes que para destapar abusos. En este caso en particular, la Cancillería china afirmó en un comunicado reseñado por la agencia EFE que Bachelet «felicitó a China por sus ‘importantes logros’, no solo en materia de desarrollo socioeconómico sino también en ‘la protección de los derechos humanos'».

Pero las pruebas indican que no hay nada qué felicitar. El registro fotográfico muestra a los policías armados con porras y áreas internas de estos campos de tortura. También se ve cómo a los uigures les rapan la cabeza. Una mujer de 60 años llamada Tajigul Tahir es una de las retratadas. Fue detenida en octubre de 2017 por «predicar ilegalmente».

Desde Estados Unidos no creen que la visita de Bachelet marque la diferencia. Argumento por fin atinado luego de que el presidente Joe Biden suavizara hace más de un año su posición frente a los abusos contra los uigures. Desde la Casa Blanca aseguraron que la expresidente chilena guarda un «silencio continuo» ante las «pruebas irrefutables de atrocidades». Respecto a China, admiten que el régimen comunista no permitirá el acceso a las evidencias.

No hay indicios en el material difundido de que se trate de «estudiantes» uigures, como lo quiere hacer ver el comunismo chino, el cual se encamina a unas próximas elecciones con Xi Jinping esperando ansioso su tercer mandato.

Por ende, esta filtración no se convierte en otra cosa que en un golpe para su imagen, justo cuando se esfuerza por mantener bajo control cualquier muestra de desorden o desgobierno. De hecho, estimaciones apuntan a que los brutales confinamientos por el coronavirus en ciudades como Shanghái se deben a que justamente Xi quiere mantener a raya las muestras de descontento.

Además de fotografías, también se obtuvieron «discursos clasificados de altos funcionarios; manuales internos de la policía e información sobre el personal; los detalles del internamiento de más de 20.000 uigures; y fotografías de lugares altamente sensibles». En consecuencia, todo esto se convierte en «algunas de las pruebas más sólidas hasta la fecha» sobre los abusos contra los uigures.

¿Bachelet retratará en su informe esta nueva evidencia de «deshumanización» por parte del régimen de Xi Jinping? ¿Habrán nueva medidas internacionales contra China? Porque si algo quedó claro es que el boicot contra los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín no fue suficiente.

The world should finally wake up to the atrocities Uyghurs continue to face:

➡️ Governments should call for further investigations

➡️ @MBachelet must release her report on the situation

➡️ Global businesses should pull out of the region entirely pic.twitter.com/KKqn2qdWVM

— Uyghur Human Rights Project (@UyghurProject) May 24, 2022