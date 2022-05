Si hay que describir en una palabra cómo se encuentran actualmente las relaciones internacionales, la palabra ideal sería «tensas». Desde Occidente hasta Oriente, los líderes mundiales hacen malabares para evitar un cruce de líneas rojas al tiempo que reformulan estrategias de defensa contra naciones con intereses expansionistas. Esto fue lo que llevó a Japón y Estados Unidos a ordenar recientemente el envío de varios aviones de combate sobre el Mar de Japón. Justo cuando el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, realizaba su gira por Asia.

No lo hicieron solamente en respuesta a Rusia y China, que enviaron bombarderos chinos H-6 y rusos TU-95 durante unas 13 horas cerca de la nación insular, lugar donde se celebraba la Diálogo de Seguridad Cuadrilátero (Quad). También fue necesario porque la dictadura de Corea del Norte decidió disparar tres misiles al mar, cerca de la isla, incluido un misil balístico intercontinental.

Y es que la guerra rusa en Ucrania terminó de quitar el velo a las tensiones geopolíticas actuales. Japón no es ciego a lo que ocurre en el país gobernado por Volodímir Zelenski, por eso ha estado tejiendo alianzas. El gobierno de Tokio sabe que esto puede repetirse.

US and Japan forces conduct a joint fighter jet flight over the Sea of Japan(East Sea) in what's seen as a response to the China-Russia joint bomber flight while @POTUS was in Tokyo https://t.co/JnsbZxPxu7 via @W7VOA #Russia pic.twitter.com/3afc3oVk7Q

— Live Eurasia Map (@eurasiamap) May 26, 2022