Durante su visita a Japón el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lanzó una advertencia contra el régimen comunista chino de Xi Jinping. Dijo que si este intenta ejecutar la invasión a Taiwán, el país norteamericano intervendrá militarmente. Estas nuevas declaraciones no podían convertirse en menos que en noticia. Lo que menos espera el mundo es otro conflicto armado además del que se desarrolla en Ucrania.

Apenas hizo esta aseveración, un portavoz de la Casa Blanca declaró a Fox News que la política de la administración «no ha cambiado». Es decir, buscó matizar las palabras de Biden añadiendo que el mandatario «reiteró nuestra política de una sola China y nuestro compromiso con la paz y la estabilidad en el Estrecho de Taiwán».

Ciertamente la nación insular está en la mira del régimen comunista chino desde hace décadas. Sin embargo, que el presidente de Estados Unidos saliera con tales declaraciones, luego disimuladas por su administración, hace dudar si verdaderamente Taiwán puede contar con apoyo militar. Es válido recordar que el gobierno de Biden viene golpeado por varios errores en política exterior, como la fallida retirada de Afganistán o la posición flexible ante Irán respecto al tratado nuclear. Eso, ha hecho mella en la imagen que proyecta.

PUBLICIDAD

Es necesario que EEUU sea coherente

Sergio de la Peña, fue subsecretario Adjunto de Defensa de EE. UU. y en entrevista con PanAm Post recordó la importancia de establecer como política nacional la disuasión, es decir, la capacidad de indicarle a otro país que los retos no son buenos. Pero nada más lo que pasó con Afganistán, disminuyó ese factor. «Cuando uno no es fuerte y da la impresión de que no va a defender lo propio, adversarios nos van a retar y es lo que ha sucedido», afirma.

Ciertamente, China respondió al mandatario demócrata. El portavoz de Exteriores pidió no subestimar «la determinación del pueblo chino» e indicó que tomarían «medidas firmes para salvaguardar su soberanía e intereses de seguridad». Más presiones geopolíticas.

De la Peña indica que es necesario que la Administración demócrata establezca un discurso «más coherente y coordinado porque hasta el momento han tenido suficientes fallas y muy pocos éxitos. En el caso de China y Taiwán esperamos que se corrija y no produzca confusión». El también coronel retirado explica que muy diferente es establecer una «ambivalencia estratégica», donde se advierte al oponente recordándole su inferioridad militar y bélica. En pocas palabras, el mensaje enviado por Biden no fue el correcto sobre la invasión a Taiwán.

PUBLICIDAD

«Una de la razones por la cual China quiere dominar a Taiwán es que quiere tener salida directa al Pacífico, pero si invade la isla también podría tratar de tomar las islas japonesas cercanas. Luego Japón puede responder. Por eso es importante que a este conflicto se le baje la temperatura».

La guerra en Ucrania frenó a Xi Jinping

Hay que tener en cuenta algo importante. Este año Xi Jinping aspira a su tercera relección y tal como declaró un agente del Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia, él sopesa la invasión a Taiwán ya que «necesita su propia pequeña victoria para ser reelegido».

Esa pugna entre China y Taiwán tiene más de 60 años. Así que la relación es compleja y Xi quiere ponerla a su favor. De hecho, para tensar la cuerda, este prohibió que la isla participe en la actual asamblea anual de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Por suerte para el actual gobierno de Biden, EE. UU. aún se mantiene como la mayor potencia militar seguida por Rusia y luego China, según el ranking de Global Firepower. Eso le permite mantener su ventaja. Además, el mandatario chino probablemente observa lo que ocurre en Ucrania con Washington enviando armas al gobierno de Volodímir Zelenski en conjunto con el resto de países de la OTAN. Mientras, Moscú comete un error tras otro en su invasión. Eso, en esencia, frena a Pekín.

Dos potencias nucleares

No hay que olvidar que EE. UU. es miembro de la OTAN, con un principio que establece la respuesta en bloque si uno de sus miembros recibe un ataque. Por su parte, China también posee armas nucleares. Una guerra no conviene a ninguna de las partes.

Otra cosa que ha dejado el conflicto en Ucrania es que las embarcaciones también son susceptibles, como el buque insignia ruso Moskva, hundido en el Mar Negro a mediados de abril. Esto se suma al nivel de cautela que posiblemente está considerando la China comunista.

Pero si EE. UU. realmente está dispuesto a defender a Taiwán, dependerá de la claridad que el actual gobierno tenga internamente. A juzgar por lo que demuestra, es evidente que tal como cita De la Peña, falta coherencia.