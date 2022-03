Sin intermediarios y sin disimulos. Son dos características de los comentarios y la postura del multimillonario dueño de Tesla ante Rusia por la invasión en Ucrania. Los primeros días ofreció el servicio de su constelación de satélites de la empresa Starlink, y este 14 de marzo, Elon Musk retó públicamente al presidente ruso Vladímir Putin.

«Por la presente desafío a Vladímir Putin a un duelo. Lo que está en juego es Ucrania», escribió en Twitter el fundador de Tesla. A partir de ahí se desató una especie de pandemonium porque a su mensaje respondieron no solo el común de los usuarios, sino también el director de la agencia espacial de Rusia, Dmitry Rogozin y el viceprimer ministro de Ucrania, Mykhailo Fedorov. «¿Aceptas el enfrentamiento?», insistió Musk en otro tuit.

Esa actitud es la misma que lo ha llevado a ocupar numerosos titulares por criticar el aumento del déficit presupuestario por parte del presidente de Estados Unidos, Joe Biden; cuestionar el rastreo distorsionado de los casos de COVID-19 y confinamientos durante la pandemia, rechazar el aumento de impuestos y a aquellas voces demócratas que lo acusan de querer evadirlos. Lo cierto es que Elon Musk no se queda callado, mucho menos lo hace ante Putin.

Esto provocó que el titular de la Agencia Espacial Federal de Rusia (conocida como Roscosmos) le respondiera con un «Pequeño demonio, tú aún eres joven». Así comenzó esta «ciberpelea» —como la catalogó la agencia EFE— a la que se unió el viceprimer ministro ucraniano. «Seguro de que Musk puede enviar a Putin a Júpiter», escribió en referencia a una recaudación de fondos para recuperar infraestructuras en Ucrania.

We can send him to Jupiter, just in case: https://t.co/0NShQYIuGM

Elon Musk «entró» en esta guerra en Ucrania el mismo día que el viceprimer ministro, pidió su ayuda. «¡Mientras intentas colonizar Marte, ¡Rusia intenta ocupar Ucrania!», fueron parte de sus palabras. La respuesta de Musk fue casi inmediata. «El servicio Starlink ahora está activo en Ucrania. Más terminales en camino».

La promesa se materializó dos días después con un tuit de funcionario confirmando la llegada de las terminales. Era la manera de blindarse ante posibles ciberataques del Kremlin y ante el riesgo de perder la conexión de internet en el país.

El pasado 9 de marzo llegó el segundo cargamento. «¡Recibí el segundo envío de estaciones Starlink! @elonmusk

cumple su palabra! ¡Gracias por apoyar a Ucrania y la paz en todo el mundo!», confirmó Fedorov.

«De nada. También hemos enviado adaptadores de corriente para encendedores de cigarrillos de automóviles, paquetes de energía solar/baterías y generadores para lugares donde no hay electricidad disponible», respondió Musk. Adicionalmente ha mantenido conversaciones con el presidente Volodímir Zelenski sobre posibles proyectos espaciales.

You’re welcome. We have also sent power adapters for car cigarette lighters, solar/battery packs and generators for places where electricity is not available.

— Elon Musk (@elonmusk) March 9, 2022