¿Cuál será el límite una vez que el metaverso se materialice? Es la duda de muchos. Si bien Mark Zuckerberg cambió el nombre de su compañía para dar paso a «la siguiente versión de internet», también es cierto que desde marcas de ropa hasta supermercados están buscando la manera de tener su lugar en un mundo virtual. Uno que parece estar teniendo más prioridad que la realidad misma.

Hacer las compras en el supermercado solo requerirá ponerse unos lentes de realidad virtual para comenzar a elegir productos en el metaverso, meterlos en el carrito y luego pagar por ellos. En cada paso el comprador estará acompañado por una «asistente virtual» vestida con uniforme del establecimiento. Así lo adelantó Walmart con un video.

Las preocupaciones radican en la atención que se está prestando a este formato aparentemente novedoso y más «atractivo». Compartir en persona con amigos y familia podría quedar en el pasado. Ahora las empresas quieren convencer que hacerlo a distancia es mejor. El argumento, coincide con sucesos como la actual pandemia del COVID-19 bajo la cual se han impuesto medidas de aislamiento y confinamiento.

Por estos días también se está llevando a cabo en Las Vegas el Consumer Electronic Show (CES) 2022, un gran evento anual de tecnología que agrupa a numerosas empresas de todo el mundo. Los avances dan escalofríos.

Toda la iniciativa ha sido calificada como un «opio virtual» donde el todopoderoso será un empresario que ha favorecido políticas de izquierda en Estados Unidos y sobre el que fue revelada información inquietante sobre la prioridad que Facebook da a las ganancias por encima de la seguridad pública.

«No es exagerado pensar que la mayor parte de los usuarios de las redes las usan no para acercarse a sus amigos sino para proyectarles esa imagen que quieren tener, para conquistar el invento más rentable que las redes han tenido, el click en el ‘Me Gusta'», el razonamiento viene de un texto del Instituto Cato cuando Zuckerberg anunció el nacimiento de Meta.

En este sentido, en los primeros días del año se anunciaron tres nuevos productos de la japonesa Panasonic que demuestran aún más lo inmersivo que será el metaverso. Un visor, un sistema para sentir frío y calor (dependiendo del lugar dentro del metaverso) y un micrófono que simula más a un bozal.

Pebble Feel es un aparato que se pondrá en la espalda. Utiliza un refrigerador termoeléctrico con la capacidad de cambiar de temperatura. Saldrá a la venta aproximadamente a mediados de año. Sin embargo, lo que más llama la atención es el «micrófono» llamado «mutalk». Cubre toda la boca y tiene doble función: que ningún ruido externo entre y que la conversación sea «privada».

The thing on this person’s face is a mutalk. It’s a microphone that muffles your voice so your mom can’t hear you swearing obscenities at that dude in FortNite.

I thought it was some smell-o-vision/taste-o-vision gadget. pic.twitter.com/dBuMEWZr3p

— Dark Table (@TheDarkTable) January 5, 2022