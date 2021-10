Facebook sumó un nuevo capítulo a la polémica trama de acusaciones en su contra. La autora de la inédita filtración de sus documentos internos reveló finalmente su identidad este domingo. Se trata de Frances Haugen, exmiembro del equipo de integridad cívica, quien se desenmascaró en el programa «60 minutos» de la cadena CBS.

La ingeniera informática, de 37 años, denunció en la entrevista que Facebook engañaba a sus usuarios e inversores. Asimismo, señaló que el gigante de las redes sociales ha priorizado «sus ganancias y crecimiento por encima de la seguridad pública» de manera sistemática.

«Había constantes conflictos de interés entre lo que era bueno para la gente y lo que era bueno para Facebook» aseguró Haugen. «Y Facebook siempre escogía optimizar su propio interés, ganar más dinero», remató.

“Facebook has realized that if they change the algorithm to be safer, people will spend less time on the site, they'll click on less ads, they'll make less money,” says Facebook whistleblower Frances Haugen. https://t.co/wbxxfgorNE pic.twitter.com/zpQIwcdatr

— 60 Minutes (@60Minutes) October 3, 2021