Xiomara Castro, la esposa del expresidente izquierdista Manuel Zelaya, ya es reconocida como la presidente electa de Honduras. El conteo no ha finalizado, aún así, las cifras del Consejo Nacional Electoral (CNE) con 55,36 % de las actas procesadas le dan una ventaja de 18 puntos, lo que adelanta que no hay vuelta atrás para lo que será el nuevo periodo presidencial hondureño. Según dicho balance, Castro tiene 52,71 % de los votos frente a 34,53 % del oficialista Nasry Asfura, su principal adversario político.

Asfura la visitó en su residencia para reconocer su triunfo la noche del martes 30 de noviembre; mientras que el gobierno estadounidense de Joe Biden se pronunció a través del Secretario de Estado, Antony Blinken, felicitándola por su victoria. España y Panamá también reconocieron a la candidata del Partido Libre como la vencedora de los comicios del domingo.

The Honduran people exercised their power to vote in a free and fair election. We congratulate them and President Elect @XiomaraCastroZ and look forward to working together to strengthen democratic institutions, promote inclusive economic growth, and fight corruption.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) December 1, 2021