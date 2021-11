Todo el plan de gobierno de Xiomara Castro, quien es la esposa del expresidente de Honduras, Manuel Zelaya, reproduce el ideario chavista. Es la principal táctica que usa la candidata para competir este domingo, 28 de noviembre, en las elecciones generales del país centroamericano, por la silla que una vez ocupó su cónyuge. Es otra izquierdista más, una dirigente sin novedad. Se apega a la promesa de construir un «Estado socialista y democrático», la misma que hundió a Venezuela en una crisis inimaginable.

Con esta fórmula pretende romper el historial de bipartidismo en el poder entre el Partido Nacional y el Partido Liberal, porque para ella “el fiel testimonio del fracaso del sistema capitalista que solo beneficia a la élite nacional y extranjera es Honduras”.

Así se lee en su propuesta de gobierno de 65 páginas, donde destaca la necesidad de una “refundación como pilar fundamental de la lucha de resistencia contra el Golpe de Estado Militar del 28 de junio de 2009, que debe entenderse como un proceso revolucionario”.

En el documento explica que “si bien la refundación inicia con la victoria electoral, esta no tiene fecha de caducidad”; lo cual significa repetir la experiencia chavista de gobernar indefinidamente y jamás abandonar el poder por la vía pacífica.

Para ella, “Honduras necesita un nuevo pacto social, plasmado en una nueva Constitución”. Por ello, incluye una “convocatoria a una Asamblea Constituyente” para renovar la Carta Magna como lo hiciera el chavismo para controlar los poderes públicos y hacer “patria”. En su cierre de campaña insistió en esto.

Esto sin dejar a un lado que promueve el congelamiento de precios de servicios y alquileres, la organización en comunas de la sociedad y la creación de un Congreso de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes y zonas autónomas bajo su dominio. Es la receta de Caracas.

Vamos a construir una Honduras libre, esa Patria que tanto deseamos y queremos. ¡Tegucigalpa, salgamos a votar masivamente! #HoySiSeVan pic.twitter.com/hqYCob6T11 — Xiomara Castro de Zelaya (@XiomaraCastroZ) November 23, 2021

Una manipulación

Las palabras de Castro equivalen a la “instauración de una reelección indefinida y el desmantelamiento el Estado para establecer una tiranía socialista”, aseguró el Foro de Madrid.

Desde la organización sostienen que “Xiomara Castro manipula astutamente a los hondureños, diciendo que el comunismo ya se acabó, lo cual es cierto al referirse a la Unión Soviética, pero en América Latina el comunismo está vigente y enfocado en tomar el control de Honduras, para tener otra nación de la cual aprovecharse”.

La candidata abona el camino de la mano del Partido Libertad y Refundación (Partido Libre), que pertenece al Foro de Sao Paulo donde conviven los regímenes dictatoriales de Cuba, Venezuela y Nicaragua; las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Desde allí vocifera que “el neoliberalismo y el capitalismo salvaje tienden a apropiarse de todo”, mientras que “la democracia evolutiva es socialista”.

Incluso, establece una modificación en la evaluación de los titulares de las instituciones de seguridad y justicia, asomando una eventual destitución de quienes ejercen actualmente los cargos.

Desde Petrocaribe

Esta base chavista en el programa de gobierno de Castro expone la relación de los Zelaya con el régimen chavista, la cual comenzó en 2007 cuando Honduras ingresó en Petrocaribe, la alianza petrolera entre países caribeños creada por Hugo Chávez, con el fin cubrir los requerimientos energéticos de los países de la región y fortalecer la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA).

Aunque en principio se dijo que el acuerdo sería solo para la compra de búnkeres de generación eléctrica, después se amplió a un acuerdo para transar 730 millones de dólares, a través de la filial estatal.

El vínculo fue más allá. Después del golpe, Zelaya asumió como coordinador jefe del consejo político por la defensa de la independencia y la democracia” de Petrocaribe. El lazo con la subsidiaria petrolera no ha caducado sospecha el expresidente colombiano Andrés Pastrana, mientras que el exjefe de inteligencia del chavismo detenido en España, Hugo el ‘Pollo’ Carvajal asegura que Miraflores financia partidos y movimientos políticos de izquierda en América y España, entre ellos el de Zelaya.

No es la primera vez

La esposa de Zelaya va por su tercera postulación a la Presidencia de Honduras. La primera, en 2013, se frustró cuando perdió ante el candidato del Partido Nacional, Juan Orlando Hernández. Ella declaró “fraude» pero de nada sirvió.

Cuatro años después, en 2017, volvió a la amargura de la derrota cuando cedió su candidatura a Salvador Nasralla, quien presidía el Partido Anticorrupción (PAC) para crear una alianza de oposición. Sin embargo, el pacto no impidió la reelección de Hernández.

Ahora, Nasralla, quien figura como candidato designado presidencial de Libre confesó en una reunión interna que los Zelaya “negociaron con el poder de Hernández” y “no les interesa la presidencia”. El audio rueda en las redes sociales sin pronunciamiento de la candidata o su círculo a dos días de las elecciones.

Sin embargo el audio abre interrogantes, especialmente al considerarse que Hernández está acusado de ser cómplice para el tráfico de drogas por un fiscal de Nueva York, un delito que tiene condenado a cadena perpetua a su hermano Juan Antonio ´Tony´ Hernández, desde 2019.

#AUDIO Salvador Nasralla: "Mel Zelaya y Xiomara Castro no pueden mover un dedo sin preguntárselo a Juan Orlando Hernández". #Elecciones2021 #SaladorNasralla #Honduras pic.twitter.com/78WJKzYAa8 — Diario El Heraldo (@diarioelheraldo) November 25, 2021

Remate en conflicto

Y a esa herida mediática que abre Nasralla se suma que el Servicio de Administración de Rentas divulgó que Castro no tributa actualmente y tampoco tiene un registro tributario nacional, según El Heraldo.

Su esposo admite que no tributan al fisco hondureño, porque “familiarmente” es él quien maneja el asunto. La excusa es que las “declaraciones del impuesto sobre la renta son solo sobre ganancias y en la ley hay personas exentas de pagar impuestos, porque sus ingresos son mínimos o tienen límites de ingresos”.

¿No tienen ingresos mínimos? ¿Es eso posible? Les tocará aclararlo porque la ley establece que las declaraciones de impuestos son individuales y no colectivas. En el caso de que un ciudadano no genere renta, siempre debe presentar su declaración aunque no tenga ingresos y, en su defecto, solicitar su baja como contribuyente.