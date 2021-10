Nayib Bukele, se ha convertido sin duda, en una figura polémica. Eso a él no le molesta, por el contrario, parece disfrutarlo. Su mandato desde redes sociales, asediando a la prensa y su actitud prepotente catalogándose a sí mismo como «dictador» también viene precedido por una serie de mentiras que medios dentro y fuera de El Salvador se han encargado de enumerar uno a uno, esbozadas durante los dos años que tiene en el cargo.

Al “presidente más ‘cool’ del mundo” lo han tildado como «mentiroso compulsivo». Así quedó catalogado en una nota del portal Divergentes que hizo un balance de su primer año de gobierno. La nota mencionó episodios como la promesa de combatir la corrupción y defender la transparencia; acabar con el nepotismo y con las pandillas. Nada de eso pasó tras dos años de mandato. Por el contrario, apenas llegó al poder Bukele instaló a familiares, socios y parientes dentro de su administración según El Faro, periódico digital salvadoreño que el mandatario ha atacado en varias ocasiones.

Adoptar el Bitcóin como moneda de intercambio legal junto al dólar también ha traído opacidad. La única fuente de información sobre el tema es la cuenta de Twitter del propio Bukele. Hace poco días aseguró que los salvadoreños «están insertando más efectivo para comprar Bitcóin que lo que están retirando» de la billetera eletrónica llamada Chivo Wallet a través de cajeros automáticos.

Since yesterday, Salvadorans are inserting more cash (to buy #bitcoin) than what they are withdrawing from the @chivowallet ATMs.

And if we add remittances (almost $2 million per day), the incoming USD QUADRUPLES the outflow.

This is very surprising so early in the game.

— Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) October 7, 2021