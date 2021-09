Este jueves la Alianza Libertaria de Iberoamérica (AL) lanzó oficialmente su conformación a través de un encuentro virtual que reunió a destacados promotores del libertarismo. Entre ellos, Gloria Álvarez, politóloga y excandidata presidencial de Guatemala. Además de Jacek Spendel, activista y sociólogo polaco, al igual que Ana Montes de Oca, periodista argentina. Durante el encuentro, los exponentes presentaron las bases del proyecto, así como la estrategia para hacer frente al autoritarismo en la región.

La agrupación nació hace tres años con la iniciativa del Movimiento Libertario de Venezuela. Este abogó por la necesidad de coordinarse con diferentes movimientos defensores de la libertad en Latinoamérica, incluyendo think tanks organizaciones civiles y partidos políticos. PanAm Post se contactó con Yomar Moreno, su coordinador central, quien se refirió a la historia de la organización y sus próximos lineamientos.

El propósito principal de AL es representar las ideas de la libertad y combatir a la izquierda autoritaria local, aseguró el líder libertario. Sin embargo, recalcó que para ello es fundamental ir más allá de los métodos tradicionales. De acuerdo con Moreno, el establishment político clásico, encabezado por la socialdemocracia o el conservadurismo no ha dado respuestas a las necesidades latinoamericanas.

Por el contrario, afirma que incluso han permitido el paso de las izquierdas autoritarias en la región. Es por esto que esta nueva alianza busca alinear las políticas de sus miembros y confrontar a la izquierda fuera de los mecanismos habituales.

Los desafíos de la batalla cultural

«Uno de los principales problemas del enfrentamiento contra el socialismo del siglo XXI es que utilizan métodos institucionales», aseveró el también director del Instituto Mises de Venezuela. «Estos muchas veces son ‘camisas de fuerza’ para las acciones reales que se deben tomar para luchar contra los grupos violentos», explicó. La tarea se dificulta aún más debido a que «la izquierda por lo general no utiliza medios pacíficos ni las mismas reglas que sus contrincantes».

No obstante, el problema trasciende la ideología. Los altos niveles de corrupción en las instituciones en Latinoamérica involucran a izquierda y derecha, «amarrándolas de brazos». «Indistintamente de su color político, muchos de los líderes democráticos de la región no confrontan a estos grupos porque saben muy bien que si los llegan a delatar, estarían involucrados», declaró el representante de AL. Es por esto que «intentan mantener una confrontación que no dañe su reputación y que no ponga en riesgo su posición de poder», indicó.

El caso de. ‘Pollo Carvajal’ amenazando a las autoridades españolas con denunciar sus lazos con el chavismo refleja muy bien esta situación, señaló Moreno.

El futuro de la libertad

Frente a este escenario, el coordinador del Movimiento Libertario de Venezuela enfatiza el papel protagónico que debe asumir la sociedad civil. Esto debido a que considera que una de las mayores amenazas a la libertad hoy es, además de la izquierda autoritaria, el Estado moderno. Es decir, aquel «involucrado en cada uno de los aspectos de nuestra vida».

«Indistintamente si el partido que gobierna ese estado se identifique con una izquierda socialista o con una derecha autoritaria o cercana al nacionalismo, estos grupos representan un peligro real para la libertad», sentenció. «Ya que independientemente de sus diferencias ideológicas se coordinan entre ellos para promover el autoritarismo», explicó el representante libertario. «Esto lo podemos ver en alianzas tan dispersas como los comunistas y los socialistas, quienes generalmente defienden el autoritarismo laico, con teocracias como Irán y los talibanes».

En un plan estratégico entre 2021-2031, la Alianza Libertaria de Iberoamérica pretende establecer agrupaciones afines en cada uno de los países de la región. Asimismo, busca tener voces dentro de los parlamentos de las naciones iberoamericanas. «Yo creo que esta alianza va a plantear un nuevo libertarismo, uno más global que permita el apoyo internacional. Obviamente centrado en la visión de Iberoamérica, pero entendiendo que los regímenes y las amenazas que tenemos en la región también son aliados y amenazas para el resto del mundo, señaló Yomar Moreno.