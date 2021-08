Era cuestión de días para que el demócrata Andrew Cuomo presentara su renuncia luego del lapidario informe sobre acoso sexual publicado por la Fiscalía de Nueva York. Las acusaciones de 11 víctimas y las pruebas y testimonios cruzados lo declaraban culpable, además el presidente Joe Biden le había solicitado la renuncia, por lo que su decisión era de esperarse.

Cabe destacar que la investigación de la Fiscalía es de carácter civil. Pero no significa que Cuomo pueda evadir la justica, ya que otras instancias que también lo investigan sí podrían abrir procesos penales para finalmente dictarle medida de prisión. Mientras esto se define, el demócrata ya tiene sucesor: la vicegobernadora Kathy Hochul, quien será la primera mujer en ocupar este cargo.

Andrew Cuomo anunció su renuncia este martes frente a las cámaras. Dijo que no ha sabido entender «cambios generacionales o culturales» y agregó que «la mejor manera de ayudar es hacerse un lado». En pocas palabras, el exgobernador buscó mantener algo de su imagen en pie al tiempo que decía «asumir toda la responsabilidad» por sus acciones. A su juicio, el informe liderado por la fiscal Letitia James tiene «problemas serios y defectos» y que las alegaciones «no tienen una base factual creíble».

Aún con sus disculpas —sinceras o no— el demócrata dejará su cargo. En su lugar quedará la hasta ahora vicegobernadora Kathy Hochul, de 62 años, y compañera de fórmula de Cuomo desde 2014. Irónicamente, ambos dirigieron una campaña llamada Enough is Enough para contrarrestar la violencia social y sexual en los campus universitarios.

Addressing the people of New York. Watch LIVE: https://t.co/0DOItVsW23

Al exgobernador de Nueva York se le vino abajo su mandato desde que se descubrieron incongruencias en las cifras de muertos en los hogares de cuidado para adultos mayores. Esto sumado a los testimonios de las víctimas de acoso, lo pusieron en el ojo del huracán. De ser un político supuestamente ético, pasó a ser ejemplo de la falta de escrúpulos. Sus empleados callaban lo que pasaba en sus oficinas por temor a represalias. Hasta que ya no hubo más silencio.

Hace horas fue publicada la entrevista a Brittany Commisso, mencionada en el informe como «Asistente Ejecutiva # 1». Ella es el primero de los 11 testimonios y decidió revelar su identidad. Describió el tipo de contacto físico que propiciaba el gobernador con abrazos que tenían «la intención de obtener algo de satisfacción sexual personal».

“Y luego, empezaron a ser abrazos, con besos en la mejilla. Y luego hubo un momento, un abrazo y cuando fue a besarme en la mejilla, rápidamente giró la cabeza y me besó en los labios», relató al programa CBS This Morning. Sus palabras coinciden con otros testimonios, como el de Charlotte Bennett, Lindsey Boylan y Alyssa McGrath.

WATCH: The aide who accused NY Gov. Cuomo of groping her is speaking publicly for the first time.

Brittany Commisso tells @CBSThisMorning & @timesunion Cuomo gave her intimate hugs and kisses — allegations he denies. pic.twitter.com/MHjkDvRSoZ

— CBS This Morning (@CBSThisMorning) August 9, 2021