Moldear las mentes es una de tantas estrategias impuestas por el comunismo a lo largo de las décadas en los países donde ha dominado. Adoctrinar a los jóvenes garantiza la permanencia de la ideología y asegura seguidores fieles, dispuestos a cumplir las directrices del régimen de turno. Bajo esta línea también se guía el régimen chino, que anunció limitaciones sobre la cantidad de horas que los jóvenes pueden usar videojuegos.

El régimen asegura que busca «combatir la adicción a los juegos entre los adolescentes». Sin embargo, no es la primera medida de esta naturaleza. Recientemente quedaron prohibidas canciones que amenacen la «seguridad y unidad nacional» o «inciten al odio» en karaokes. En su lugar, el ministerio de Cultura y Turismo chino propone música «sana» y que «fomente la energía positiva».

La regulación será más estricta que la anterior emitida en 2019. En aquel momento, los menores de 18 años solo podían jugar no más de 90 minutos cada día y tres horas en los días festivos legales. La nueva medida impone solo tres horas a la semana. El horario permitido será entre las 8:00 y las 9:00 de la noche, solo los viernes, sábados, domingos y feriados legales.

Medios propiedad del régimen tildaron a los juegos como «opio espiritual». El periódico estatal Economic Information Daily fue uno de ellos, al publicar un informe sobre el tema a inicios de agosto. Este, avivó las especulaciones de que los juegos podrían ser el próximo objetivo después de la educación privada, según una reseña hecha por South China Morning Post (medio propiedad de Alibaba Group).

Si bien el régimen quiere mostrar una supuesta preocupación por la salud psicológica de la población joven, una serie de antecedentes recientes plantea la duda si podría tratarse, efectivamente, de limitar el acceso por motivos ideológicos. De por sí, a inicios de año el Partido Comunista Chino (PCCh) estableció nuevas directrices para endurecer el adoctrinamiento instaurado en las escuelas a través de cátedras y de instrucciones al personal docente. Meses después, emitió órdenes para fortalecer la aplicación del «pensamiento de Xi Jinping» a la población en general. Una enseñanza incorporada desde 2017 en la Constitución China.

China's game regulator continues to implement targeted regulations aimed at curbing game addiction among minors

New policy states that minors can only play games for one hour on Fridays, Saturdays and Sundays between 8pm to 9pm.

An extremely restrictive policy. pic.twitter.com/kkbh9PGsND

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) August 30, 2021